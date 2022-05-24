快訊／拜登澄清：對台灣「戰略模糊」政策沒有改變

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登先前表示，若中國大陸武力犯台，願意以軍事力量介入保衛台灣，引發各界議論，白宮也隨即否認。拜登24日再度接受記者提問時又表示，對台灣的「戰略模糊」政策沒有改變。

根據CNN報導，美日印澳領袖24日上午於東京召開「四方安全對話」（QUAD），閉門會議稍早結束，會後向媒體宣布將開辦「QUAD獎學金」，資助100名成員國學生赴美國攻讀理工科領域研究生學位，未料現場有記者針對台灣問題向拜登提問，「對台灣的戰略模糊政策已經結束了嗎？」

拜登直接回應，「不。」記者要求拜登多做解釋，而拜登仍依舊回答，「不。」另一名記者接著問道，如果台灣受到攻擊，美方是否會派兵，拜登則說，「政策一點也沒有改變，我在發表聲明的時候已經說過了。」

拜登23日表示，中國無權用武力奪取台灣，美國有意使用武力保衛台灣。不過，白宮隨後指出，「正如總統所說，我們的政策沒有改變，他重申了我們的一中政策，以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾。」美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也澄清，美國對台灣的「一個中國」政策沒有改變。

由美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）於24日上午召開元首峰會。會後聯合聲明預估將聚焦俄烏戰爭、新冠防疫與疫苗供給、生物與量子技術，以及如何共同圍堵中國在軍事、海權、半導體供應鏈上的擴張。

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