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拜登稱美國會派兵保台　日本自民黨議員大讚：最棒的失言

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登昨（23日）表示，若中國大陸武力犯台，願意以軍事力量介入保衛台灣，引發各界議論。日本執政黨自由民主黨外交部會長、參議員佐藤正久表示，「這真的是最棒的失言。」

根據《產經新聞》報導，佐藤正久24日上午在黨部會議中表示，拜登願派武力保衛台灣的說法，「真的是最棒的失言。」完全超越了長久以來對台灣的戰略模糊政策，「既然拜登做出這樣的發言，日本自身進一步加強外交力與防衛力是非常重要的，我們這些政治人物也應有決心做好準備。」

自民黨國防部會長、眾議員宮澤博行也說，「拜登對台灣的承諾是核心，也是他的真心話，這是對東亞穩定做出貢獻。」不過，拜登稍早接受記者提問時澄清，對台灣的戰略模糊政策並沒有改變。

白宮23日則指出，「正如總統所說，我們的政策沒有改變，他重申了我們的一中政策，以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾。」美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也說，美國對台灣的「一個中國」政策沒有改變。

►拜登澄清：對台灣「戰略模糊」政策沒有改變
►拜登表明「願軍事介入護台」　CNN分析重要背景：俄國侵烏
►華爾街日報：印太經濟架構排除台灣　拜登鑄下大錯

 

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