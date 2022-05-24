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25歲正妹自行車手「遭轟多槍」賽前3天慘死　疑曖昧男正宮吃醋行凶

▲▼美國25歲正妹自行車手威爾森（Moriah Wilson，圖左）慘遭槍殺身亡，警方對34歲另一名車手的女友艾瑪斯壯（Kaitlin Marie Armstrong，圖右）發布通緝令。（圖／記者張寧倢攝）

▲美國25歲正妹自行車手（圖左）慘遭槍殺身亡，警方對34歲女性嫌疑人（圖右）發布通緝令。（圖左／翻攝自IG；圖右／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國25歲正妹自行車手威爾森在一場重大賽事前3天遭到殺害，身中多槍倒臥友人家中。德州警方鎖定一名在逃的34歲女姓嫌疑人，並發布殺人通緝令。據悉，兩人近期都與同一名男性職業車手有感情上的關係，懷疑是因為在一場三角戀中吃醋而對威爾森痛下殺手。

▲▼美國25歲正妹自行車手威爾森（Anna Moriah Wilson）在重要賽事前3天遇害身亡。（圖／翻攝自當事人IG）

▲25歲的威爾森外型亮麗，從滑雪運動跨足成為自行車手。（圖／翻攝自當事人IG，下同）

綜合美媒CNN、NBC報導，25歲的威爾森（Anna Moriah Wilson）年輕時是滑雪選手，最近成為一名職業自行車新星，特別擅長礫石車賽（gravel racing），介於公路賽和山地賽之間，她在希科市（Hico）14日舉行Gravel Locos賽事前動身德州，是有力的冠軍候補，沒想到，卻在參賽前3天於德州首府奧斯汀（Austin）的友人家中身中多槍而亡。

根據法院證詞，威爾森11日遭到謀殺當天，曾告訴友人她下午要和另一名職業男車手史崔克蘭（Colin Strickland）一起游泳，而史崔克蘭也向警方證實，兩人游完泳後一起吃晚餐，飯後便把她送回她朋友家，自己並沒有進屋。當天晚間接近10時，奧斯丁警方趕到現場，在屋內發現威爾森的遺體有多處槍傷，並宣布她當場死亡。

▲▼美國25歲正妹自行車手威爾森（Anna Moriah Wilson）在重要賽事前3天遇害身亡。（圖／翻攝自當事人IG）

警方17日對一名逃逸中的34歲女子發布殺人通緝令，而這名女子正是史崔克蘭交往約3年的女友艾瑪斯壯（Kaitlin Marie Armstrong），不僅監視器拍到她的車輛疑似出現在死者家附近，彈道分析也吻合她近期購買的槍枝種類。史崔克蘭表示，自己和威爾森去年10月底到11月初曾短暫交往，因為當時兩人正好都剛分手，女方又剛好來到奧斯汀，不過1個月後，史崔克蘭就和艾瑪斯壯復合了。

▲▼美國25歲正妹自行車手威爾森（Anna Moriah Wilson）在重要賽事前3天遇害身亡。（圖／翻攝自當事人IG）

史崔克蘭說，他和威爾森分手後的關係轉為「柏拉圖式、專業層面」的交流，並把她視為「親密的朋友」，但他承認為了隱瞞女友，自己仍和威爾森互傳訊息，曾經更改威爾森的來電暱稱和刪除簡訊。一名匿名證人作證稱，艾瑪斯壯認為男友和威爾森一直偷偷交往到今年1月，當時她「極為憤怒，氣得發抖」。

然而，據德州KXAN-TV報導，調查人員說威爾森手機的訊息記錄顯示，威爾森認為自己仍和史崔克蘭在「戀愛」（romantic relationship），儘管他目前正與艾瑪斯壯交往中。不過，死者家屬表示，據她身邊最親近的人說法，威爾森去世時並無任何戀愛關係，目前史崔克蘭也沒有被指控任何不當行為。

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