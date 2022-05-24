WHO：猴痘疫情爆發可以控制　專家曝「2種人」是高風險族群

▲猴痘最明顯症狀就是手腳長出類似水泡的皮疹。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

猴痘病例如今已在歐美和澳洲超過百宗，而專家預計，相關數字還有可能會再上升。世界衛生組織（WHO）最近指出，猴痘目前對公眾總體的風險依舊很低，在非洲以外的猴痘疫情爆發情形是可以控制住的，不過有專家指出，擁有多名性伴侶的人士或是在沒有防護裝備下與患者有過接觸的人群，將會是感染猴痘的高風險族群。

據BBC報導，常見於非洲偏遠地區的猴痘病毒，迄今已在歐美、澳洲等16國現跡，讓人們對全球再次爆發大流行的擔憂再度升高，不過WHO新興疾病專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）23日指出，「猴痘病毒是通過皮膚接觸傳染的，我們希望阻止人傳人，而這種情況是可以在猴痘非流行國家控制的。」

報導稱，猴痘此次的流行情況是近50年來在非洲以外爆發最大規模的一次，但由於猴痘不容易在人與人之間傳播，因此專家認為，此次威脅無法與肆虐全球的新冠疫情相提並論。WHO緊急計劃天花組秘書處負責人路易斯（Rosamund Lewis）補充，目前沒有證據顯示猴痘病毒已變種，而且猴痘病毒相當穩定，通常不會發生變異。

儘管猴痘目前對公眾總體的風險依舊很低，但它可以通過性交過程中的直接接觸傳播，因此歐洲疾病預防暨管制中心（ECDC）專家亞蒙（Andrea Ammon）表示，「擁有多名性伴侶的人士在性活動期間可能更易被感染」。如果一個人與猴痘患者有過性接觸，或在沒有穿戴個人防護裝備的情況下更換了感染者的被褥，則被認為是感染猴痘的高風險族群。