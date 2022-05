衛星照曝俄羅斯偷竊烏克蘭糧食！　俄軍控制區「穀倉被清空」

▲ 烏克蘭戰爭恐加劇全球糧食危機。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭已滿3個月,危害無數平民,克里米亞塞瓦斯托波爾(Sevastopol)港口的衛星照更顯示,俄國偷竊烏克蘭糧食的行為似乎正在加劇。烏國官員也指控,俄軍在他們佔領的地區搜刮糧食,清空穀倉後運往南方。

Exclusive satellite images from US company Maxar Technologies show Russian forces stealing grain from ports in Ukraine. CNN’s @MarquardtA reports. https://t.co/yzmHrhFSCt