15歲女看球賽「獨自上廁所」突然失蹤　爸6天後在網上看到她裸照

▲少女在球場失蹤，竟然是遭人拐賣。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名15歲少女和父親到達拉斯觀賞球賽，獨自去上廁所後卻再也沒有回來，家人雖然向警方報案，卻因為缺乏「被綁架證據」只能當青少年離家出走案處理，直到父親後來在網路上看到女兒裸照，才發現是遭到人口販賣集團拐賣。

這名15歲少女上月8日在美國航空中心(American Airlines Center)體育館觀賞球賽時突然失蹤，雖然父親立即通報體育館人員和警衛，然而警方卻拒絕以綁架案方向調查，6天後他們轉向德州反人口販賣組織(TXCTI)求助，14日在賣淫網站上發現少女裸照，並向奧克拉荷馬州警方報案。

少女失蹤10天後，於4月18日被警方在奧克拉荷馬市一間飯店中找到，距離她被綁架處約321公里。警方近來根據租房紀錄逮捕男子岡薩雷斯(Karen Gonzales)，以及其他同夥亞歷山大(Saniya Alexander)、惠勒(Melissa Wheeler)、吉布森(Chevaun Gibson)、尼爾森(Kenneth Nelson)、海耶斯(Sarah Hayes)、塔莉亞(Thalia Gibson) 和希爾(Steven Hill)，一共8人。

少女家屬除了感謝女兒能回到身邊，同時批評達拉斯警方拒絕幫他們立案。對此，達拉斯警方回應，根據少女居住地，所以案件交由北里奇蘭希爾斯市(North Richland Hills)警方處理，而德州家庭法規定，除非發現綁架情況，通常將青少年失蹤案以離家出走方向調查。目前少女家屬已聘請律師，將向相關單位追究法律責任。