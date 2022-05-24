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社會 社會焦點 保障人權

撥開監視器偷市價6千元吹風機　無業男光腳躲水塔旁被逮

記者邱中岳／台北報導

北市中正第一分局日前接獲線報，轄區內一家全國電子新生南路門市，有店內監視器遭竊嫌徒手撥開，接著架上的1台吹風機不翼而飛，警方鎖定嫌犯逮人，嫌犯則是躲回台中老家，最後警方上門，在水塔旁將他逮捕。

警方調查，49歲的王姓嫌犯平時無業，日前前往中正區1家全國電子新生南路門市內，將店內監視器畫面徒手撥開，趁四下無人之際行竊，偷走桃紅色Panasonic Nanoe奈米水離子吹風機，陳姓女店長發現後立刻通知警方到場。

▲▼王嫌在全國電子門市，將監視器撥開，趁機偷走6千元吹風機。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王嫌在全國電子門市，將監視器撥開，趁機偷走6千元吹風機。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓女店長向警方表示，嫌犯先將監視器撥開後，再返回將吹風機偷走，被偷走的吹風機價值將近6千元，但過程被其他監視器拍下，警方鎖定王姓嫌犯身分，前往其住處通知王嫌到案說明，王嫌得知消息後，立刻搬回台中老家。

▲▼王嫌在全國電子門市，將監視器撥開，趁機偷走6千元吹風機。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王嫌得知竊盜被警方追查，竟偷偷躲回台中老家。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方通知沒有結果，直接聲請拘票前往台中王嫌的老家找人，王嫌獲知警察上門，赤腳逃到頂樓水塔，最後仍被警方查獲並當場壓制，訊後依照竊盜罪嫌移送法辦。

王嫌向警方供稱，因為高單價的吹風機「應該很好用」，所以下手行竊，警方在王嫌房間內搜出吹風機，並發還給店家。

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