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拜登願軍事護台　印度學者：提高嚇阻中國力道

▲▼ 美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登正出訪日本。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林行健新德里24日專電

美國總統拜登昨天在日本表示，若中國武力侵略，美國將動用軍事力量防衛台灣。對此，印度一名智庫學者認為，美國提高了嚇阻中國的力道，但仍會維持「戰略模糊」策略。

拜登正在東京訪問，今天將出席「四方安全對話」（Quad）峰會。在23日的記者會上，有記者詢問若中國武力犯台，美國是否會軍事介入？拜登給出正面答覆，並說美國雖奉行一中政策，但不代表會坐視中國對台動武。

印度電視台India ahead昨晚在新聞節目中，邀請多名智庫學者及媒體記者，深入討論了拜登這段發言。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）在節目中表示，美國依然會維持對台「戰略模糊」策略，但正試圖升高嚇阻中國武力犯台的力道。

夏海娜說，拜登是在「四方安全對話」（Quad）峰會登場之前作此發言，時機與場合都深具意義，特別是在澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對中國的立場不明，以及日本關切一旦台海有事如何維護自身安全之際。

她警告，已有許多影片顯示中國人民解放軍演練如何攻台，意味著中國確實正在朝此方向進行策劃。

夏海娜指出，Quad在經濟、科技、以及後疫情時代復甦等領域的討論已經夠多，現在是時候開始討論安全議題並進行戰略對話。

印度議題對話組織「阿南達阿斯本中心」（Ananta Aspen Centre）執行長巴格契（Indrani Bagchi）說，雖然美國在台灣關係法下承諾防衛台灣，但目前的情況還沒嚴重到這個地步。

巴格契說：「有時候拜登講話存在落差，這可能是其中一次。」

電視台主播也連線「印度寫作網」（India Writes Network）總編輯強德（Manish Chand）。強德說，一如往常，印度政府在台灣議題上相當謹慎，特別是在印中邊境緊張情勢尚未解除的情況下。

強德正在日本觀察Quad峰會。他說，印度總理莫迪（Narendra Modi）此行聚焦於「印太經濟架構」，因為它將是在地緣戰略上能與中國抗衡的工具。（編輯：馮昭）

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