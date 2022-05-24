四方安全對話正式召開！　聚焦俄烏戰爭、形成「抗中」包圍網

▲QUAD領導人峰會於24日上午在日本正式展開。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

由美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）於今（24）日上午召開元首峰會，為去年9月24日在美國華府召開會議後，時隔8個多月的面對面會談，會後聯合聲明預估將聚焦俄烏戰爭、新冠防疫與疫苗供給、生物與量子技術，以及如何共同圍堵中國在軍事、海權、半導體供應鏈上的擴張。

根據美媒《CNN》，稍早美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪、澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）輪流致詞。4國領導人重申建立「自由開放印度太平洋」的目標，同時聚焦俄烏戰爭、氣候變遷、針對太平洋地區提供經濟援助等議題。

日媒《共同社》指出，QUAD會員國雖然預計在聲明中譴責俄羅斯軍事入侵烏克蘭的行為，不過考量到印度與俄羅斯維持著相對較友好的關係，因此在經過與印度協議後，聲明內容恐將克制譴責俄羅斯的批判聲浪，僅止於支持烏克蘭主權。

QUAD會員國標榜支持自由開放的印度太平洋地區，因此預估在聯合聲明中將會提到如何牽制在海權上擴張、強化霸權主義政策的中國，而在會議上也預估將談及如何整備基礎建設、擴大供應新冠疫苗，同時在宇宙航太、網路等領域上擴大合作。

日媒《NHK》則指出，QUAD會員國將在聯合聲明中納入向各國互相提供衛星情報、成立宇宙航太領域合作機制等方案，同時在未來5年擴大對於整備基礎建設的投資，以及建構共同應對氣候變遷的基礎。

日媒《讀賣新聞》表示，QUAD會員國計畫協議建構針對5G技術政府、民間的共同對話窗口，以建構不倚賴中國的供應鏈為原則，而共同聲明中將包含在5G、

6G技術上由政府、產業界共同成立參與對話窗口的構想。

報導還指出，目前QUAD會員國皆面臨強大的危機意識，因為國內目前尚無企業能強大到對抗華為等中國企業的威脅，因此目前正力圖尋求官民合作的方式。另外，還包括如何運用量子技術拓展生物科技發展領域。

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