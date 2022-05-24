養母狠殺13個月大男嬰！　狂哭不止「頭猛撞沙發」摔地致命

▲男嬰出生13個月就被養母虐待致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名年僅13個月大的男嬰在家中失去意識，他的養母報警表示，孩子是不小心摔下沙發，但醫護人員完全不相信，因為孩子頭部有遭受猛烈撞擊的跡象，最後養母也坦承，這個孩子還在審核收養程序中，但孩子不停哭鬧她控制不住，才會失手毆打導致男嬰身亡。

根據BBC報導，死亡時年僅13個月大的柯基爾（Leiland-James Corkill）在2019年12月21日出生後2天，就被安置到寄養家庭，他的第一個養母戴伊（Charlotte Day）照顧他到8個月大，當時柯基爾患有小腸道狹窄的問題，但開刀後一切恢復良好。

到了2020年5月，來自坎布里亞郡（Cumbria）的卡塞爾（Castle）夫婦史考特（Scott）和勞拉（Scott）完成了收養訪談、培訓，他們的家人和朋友也都通過了審查，正式在2020年8月接柯基爾回家，原以為柯基爾終於遇到能照顧他一輩子的家人，沒想到卻是讓他短暫的生命劃下句點。

在工廠上夜班的史考特說，勞拉常常傳簡訊跟他說，柯基爾常常不停哭泣，「我覺得他不喜歡我們。」而且勞拉還會用皮帶打他，並稱她是按照父母過去的教育方式來照顧孩子。由於卡塞爾夫婦的收養程序仍在審核中，所以社工也意識到了問題。

Laura Castle murdered one-year-old baby Leiland-James Corkhill last yearhttps://t.co/x9CaLl9zW8 — Liverpool Echo (@LivEchonews) May 23, 2022

社工表示，他們在2020年11月注意到，勞拉似乎並不喜歡柯基爾，而且在12月出現憂鬱症傾向，但他們沒有在柯基爾身上發現任何虐待痕跡。卡塞爾夫婦在法院向陪審團表示，雖然和孩子有快樂的時光，但那段時間每向前一步，就會再後退兩步，他們討論過終止收養，可是家人們都很愛柯基爾。

在這段時間裡，勞拉依舊會傳簡訊告訴丈夫，抱怨無法應付孩子，並說自己沒有虐待柯基爾，是孩子自己毀了一切。到了2021年1月6日，當天早上6時左右，史考特下班回家戴上眼罩跟耳塞準備睡覺，結果不到兩個小時後就被勞拉搖醒，她抱著孩子的屍體說，孩子從沙發上摔下來，已經失去意識，呼吸逐漸變慢。

而柯基爾立刻被送往兒童醫院急救，而醫生並不相信「從沙發上摔下來」的說法。根據x光照顯示，柯基爾的腦部有大面積受傷、腫脹和出血，最後年僅13個月大的柯基爾在2021年1月7日下午宣告死亡。

The baby murdered by the woman trying to adopt him https://t.co/nnBCIofsc7 — BBC News (UK) (@BBCNews) May 17, 2022

病理學家指出，柯基爾出現「嬰兒搖晃症候群」（Shaken baby syndrome）的病徵，除了大腦、眼部有出血之外，脊椎和頸部也都有受傷，考慮到他已經13個月大，僅僅「搖晃」不太可能造成這種程度的損傷，因此推斷更有可能是受到了重擊。

勞拉在法庭上坦承過是殺人，當天她希望柯基爾停止哭泣，所以用力搖他，但哭聲依舊不停止甚至把牛奶都吐了出來，最後勞拉用力地把他的頭撞向沙發扶手，最終導致孩子撞擊後摔落地面，自此失去意識。

社工表示，當時她們確實對收養的可行性有疑慮，預計在1月時再次進行審查，沒想到孩子卻在審查前就喪命。

勞拉的律師表示，當時她已經完全失去理智，事後也試圖將孩子叫醒。但陪審團並不接受，仍指控她犯下謀殺罪，而她的丈夫史考特則無罪釋放。