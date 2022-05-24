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澤倫斯基：急需各國每月支援1750億元　烏克蘭經濟崩潰將拖垮全球

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（volodymyr zelensky）在達沃斯論壇發表視訊演講。（圖／路透） 

▲烏克蘭總統澤倫斯基在達沃斯論壇發表視訊演講。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日以視訊方式，在為期3天的瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）上發表演講，表示烏克蘭處於經濟全面崩潰邊緣，急需各國援助每月50億美元（約新台幣1749.3億元）的經費，才能避免進一步拖垮全球經濟。此次論壇超過1000位企業CEO與政府官員參加。

《財富》報導，此次達沃斯論壇超過1000名CEO與多國政府官員參加，澤倫斯基在視訊演講中表示，戰時的工作量相當龐大，目前烏克蘭已經承受超過5000億美元的損失，成千上萬座設施遭到摧毀，「我們需要重建許多城市和產業。」

不過澤倫斯基並未將烏克蘭的龐大經濟壓力與百廢待舉視為「危機」，反過來他將此稱為西方國家和企業賺錢的契機，因為這是80年前二戰結束至今，最大的一次歷史性重建機會，能吸引各國頂尖的工程師、建築師來參與當代最大規模的歐洲國家重建工作，各項工事都富有潛在的賺錢機會。

澤倫斯基表示烏克蘭正面臨多重挑戰，為了持續處理問題，整個國家的經濟必須維持運轉才行。

世界銀行上4月估計烏克蘭今年的GDP將會大降45%，國際貨幣基金組織則估計，烏克蘭光是今年上半年的收支平衡就會短絀150億美元（約新台幣4442億元）。倫敦經濟政策研究中心在同月的另一項報告估計，重建烏克蘭的工作將要耗費幾千億美元，遠遠超出美國在二戰後於歐洲多國展開「馬歇爾計畫」的經費還多。

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