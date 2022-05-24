舌技妹公然脫丁字褲　高舉到機艙風口吹乾！吸480萬人觀看

記者張靖榕／綜合外電報導

曾以「舌頭彈吉他8秒片」在網路爆紅的美國邁阿密女網紅戴蒙德（Vvs Diamond），近日奇葩行為再登高峰，她本月初搭乘飛機時，竟然不管旁邊和周圍乘客的觀感，直接高舉大紅色丁字褲，對準機艙空調出口想要吹乾丁字褲。不少粉絲笑笑表示，「妹妹需要呼吸一下」、「我快笑死了」，但也有人認為太誇張，「現在的人到底都怎麼了」、「噁心死」，該影片至今已有超過480萬人觀看、逾3萬人按讚。

▲戴蒙德誇張行為吸引龐大流量。（圖／翻攝TikTok「@itsvvsdiamond」）

綜合外電報導，27歲的戴蒙德月初搭稱美國西南航空從邁阿密飛往芝加哥，參加全美最大的成人性愛博覽會「Exxxotica expo 」，她在飛機上把丁字褲脫下，原因是在登機前不小心把酒水灑在自己身上，才會需要將丁字褲「風乾」。

影片中戴蒙德坐在靠走道的位置，旁邊中間位置和靠窗位置都有乘客，前後也坐滿人，但她一副旁若無人的樣子，直接在機艙出風口撐開大紅色丁字褲。12秒的影片在本月1日上傳後，已累積超過480萬人觀看、將近3.7萬讚。

網友紛紛留言，「旅途還長，『她』需要呼吸新鮮空氣」、「看到笑死我哈哈哈」、「有人有塔塔醬可以拿來配嗎」、「現在大家都知道什麼是『維多利亞的秘密』了」。不過也有不少人認為戴蒙德沒有公德心，「我要搬去火星了」、「這種一點都不在乎別人的巨嬰，真他X的美國悲劇。」

戴蒙德受訪時表示登機當時是早上，而且她已經在前一晚的派對上喝得超級醉了，「我裙子底下有穿內褲，然後我不小心把酒灑在裙子上，浸濕了我的內褲，所以我脫下來放到封口前吹乾，當時心想『有何不可？』」說完她就笑了。

戴蒙德今年2月曾表演舌頭彈吉他，靈巧的舌尖迅速撥弄著琴弦，當時在Instagram上吸讚3.4萬，網友也大讚她「舌功超強」。



