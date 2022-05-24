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飛行教官「空中激戰」正妹學員影片曝！　以砲換課下場慘

▲▼俄羅斯男機師和女學員「空中激戰」。（圖／翻攝推特「@fashionstyleng」） 

▲兩人「空中激戰」還自拍影片。（圖／翻攝推特「@fashionstyleng」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯一所飛行學校的一名28歲已婚機師，說服21歲辣妹女學員，只要和他在空中「激戰」，就能免費獲得額外的飛行時數，2人可以在空中繼續徜徉更多時間。2人不僅利用上課時間發生性關係，還將影片上傳到網路上，之後被飛行學校發現，怒將2人開除。

綜合外電報導，俄羅斯薩索沃（Sasovo）民航飛行學校的男機師，起先在上課期間試著說服辣妹女學員和他發生性關係，但女學員以他已婚為由拒絕，之後男機師提出「優惠」，表示只要和他性交就可以獲得額外的飛行時數，女學員才終於答應，兩人在機上熱吻之後更展開激烈的「空中打砲」。

▲▼俄羅斯男機師和女學員「空中激戰」。（圖／翻攝推特「@fashionstyleng」）

▲飛行教官和女學員在駕駛艙發生性關係。（圖／翻攝推特「@fashionstyleng」）

畫面中2人在塞斯納172型小型飛機的駕駛艙內激戰，地下的風景不段掠過，素人空中激戰的影片立刻在網路上獲得關注，就連飛行學校的其他職員都看到，而且不只一個人認出男機師就是同事，於是通報學校高層。

從事發到學校發現僅僅過了一個月，校方立刻開除男機師和女學員。女學員起先聲稱沒有和男機師發生性關係，但在男機師保證會有額外飛行時數後，她才和對方擁抱和親吻，沒有發生性關係，而且當時飛機有開啟自動飛航模式，但之後又改口2人只做過一次。

當地部分媒體指出，影片其實是另外一名學員上傳的，該名學員疑似為了報復女學員，才將影片上傳到網路上，而女學員其實早在知道影片曝光後，就已申請退學。





 

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