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被俘俄軍稱到烏克蘭「對抗納粹」　俄裔烏軍：我看起來像納粹嗎？

▲▼一名俄軍遭到俄裔的烏軍俘虜。（圖／翻攝自twitter／@TpyxaNews）

▲一名俄軍遭到俄裔的烏軍俘虜。（圖／翻攝自twitter／@TpyxaNews

記者林彥臣／綜合報導

推特上最近流傳了一段影片，一名被俘的俄軍聲稱到烏克蘭是為了對抗納粹，結果俘虜他的俄裔烏軍當場嗆爆，「我看起來像納粹嗎？」相關影片的對話內容，由知名翻譯者Dmitri翻譯成英文，讓全世界都了解俄軍的荒謬想法。

烏軍質問，「說，你為什麼到這裡，你戰鬥的目的是為了對抗什麼？」。俄軍回答，「對抗納粹」。

烏軍回答，「什麼納粹？你在這裡看到什麼納粹了嗎？我是俄裔，他也是俄裔，你覺得我們看起來像納粹嗎？」

烏軍問，「你是俄羅斯人嗎？」。俄軍回答，「我是俄羅斯人」。

烏軍說，「你是哪一種俄羅斯人？像你這種俄羅斯人才被全世界認為是納粹，你們在這裡搶劫、性侵，真俄羅斯人該為了自由的俄羅斯而戰，而你已在這裡腐敗，直到生命的盡頭」。

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