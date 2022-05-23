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台裔澳洲女術後變「愛爾蘭口音」！她傻眼：沒去過歐洲　現況曝光

▲澳洲1名台裔女去年進行手術後，竟出現愛爾蘭口音。（圖／翻攝自抖音／@angie.mcyen）

▲澳洲1名台裔女去年進行手術後，竟出現愛爾蘭口音。（圖／翻攝自抖音／@angie.mcyen）

記者閔文昱／綜合報導

台裔澳洲女子嚴安吉（Angie Yen）在布里斯本擔任牙醫，她去年進行一場扁桃腺手術後，從未去過愛爾蘭的她竟離奇出現愛爾蘭口音，引發各界關注。嚴安吉將自身經歷上傳抖音，如今距離手術以過去一年，她已慢慢找回澳洲口音，但仍不時會出現些許愛爾蘭腔。

綜合外媒報導，嚴安吉去年4月接受扁桃體手術，但在術後身體卻開始發生微妙變化。她表示，「說話、吃飯等生活方面並沒有問題，只是喉嚨非常痛。」而術後10天她在家中哼歌時，竟驚覺自己能唱以前唱不到的音符，說話時聲音更完全不像自己，遭到朋友質問口音像愛爾蘭人，但她從未到過歐洲，更不用說愛爾蘭。

@angie.mcyen

Day 2: I still can’t believe I woke up with an Irish accent yesterday. I’ve never been to Ireland. I grew up in Australia. My Aussie accent is gone

original sound - angie.mcyen

嚴安吉表示，自己並沒有中風、跌倒或受到直接的腦部傷害，醫生建議她做核磁共振掃描等檢查，排除其他淺在可能，但她也相當疑惑，「這是我不明白的，如果和手術本身有關，症狀應該立即出現，但並沒有。」隨後她也被專家指出，應是罹患罕見的語言障礙「外國口音綜合症」，因腦部損傷降低人體控制語言的肌肉協調力，導致嚴安吉在一夜之間改變了口音，儘管她從未接處這種口音。

為了讓更多人關注這個特殊疾病，嚴安吉開始在抖音上記錄經歷。她強調，「我有私人的生活，也是在慎重考慮後決定公開，這樣如果有人發生同樣的事，就能不那麼失落和孤獨，也希望大家總有一日能更好的了解。」

@angie.mcyen Day 364: Updates on my #foreignaccentsyndrome #almostoneyearanniversary original sound - angie.mcyen

如今，距離嚴安吉手術已過去一年的時間，她表示現在已漸漸找回澳洲口音，雖然仍有一些愛爾蘭口音，但已比去年剛進行完手術時好很多。另外，她也接收到來自世界各地的信件，不少人表示，很高興終於找到了另一個患有這種罕見疾病的人，感覺終於有人幫他們證實了這個症狀的存在。

希尼麥考瑞大學教授尼克爾斯（Lyndsey Nickels）表示，患有外國口音綜合症病患說話時並不具外國口音特徵，只是說話方式讓他們看起來有口音，但並不準確，「聽眾會對這些口音有不同看法，因為特徵與單一口音並不匹配。」尼克爾斯強調，這種現象非常罕見，有些醫生甚至指責患者是裝的，所以很少出現發表過學術文章中。

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