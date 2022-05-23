拜登、岸田聯合聲明　《美日安保條約》第5條適用釣魚台

▲美國總統拜登23日上午與日本首相岸田文雄舉行高峰會談。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登23日上午與日本首相岸田文雄舉行高峰會談，兩人在聯合聲明中再次強調，《美日安保條約》第五條適用於尖閣諸島（我國稱釣魚台），反對任何試圖破壞日本對該島長期治理的單邊行動。

美日雙方在聯合聲明中再次強調，1960年的《美日安保條約》第5條適用於尖閣諸島，而依據該條規定，美國將保衛日本管理下的領土不受武裝攻擊。

拜登在聲明中指出，美國致力於根據《美日安保條約》保護日本，該條約包含以核武在內的各種武力。岸田文雄也提到，日本政府將從根本上加強日本的防衛能力，而為了實現這個目標，將大幅增加國防預算，拜登也對此表示支持。

拜登與岸田在美日高峰會後向記者表示，表明反對任何人單方面改變東海及南海現狀，並重申美日對於台灣的基本立場，強調台灣海峽的和平與穩定是國際社會和平與繁榮不可或缺的要素，敦促以和平方式解決問題。

拜登在會後記者會中表示，中國無權用武力奪取台灣，美國有意使用武力保衛台灣。白宮官員則向《路透社》表示，「正如總統所說，我們的政策沒有改變。」

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