拜登正式宣布啟動「印太經濟架構」　13創始國GDP占全球4成

▲ 拜登23日在日本東京宣布成立「印太經濟架構」。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統拜登23日正式宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），組織創始成員國有13國，占全球國內生產總值（GDP）四成左右。而這對拜登應對眼中華府海外最大競爭對手中國的策略至關重要。

綜合路透、時事通信等報導，自美國前總統川普退出跨太平洋夥伴協定（TPP）以來，華府在印太地區的接觸始終缺乏經濟支柱，讓中國得以擴大影響力。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，此次拜登宣布印太經濟架構成立，標誌出美國在該地區恢復經濟領導地位的一個重要轉折點，也在重要議題上為印太地區的國家提供替代方案。

「印太經濟架構」由美國主導，創始成員有13國，除了美國，也包括澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國及越南。上述國家將要共同協商許多事項，包括希望遵守的標準、是否需要立法機構批准、未來可能加入的成員國等。

白宮表示，該架構並未提供成員國關稅減免或市場准入，但提供一種管道來梳理氣候變遷、供應鏈韌性、數位貿易等關鍵議題。報導指，印太經濟架構成員國的國內生產總值（GDP）約占全球約四成，超越中日韓等15國參加的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

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