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澤倫斯基坦言「頓巴斯情勢嚴峻」　烏克蘭每天100人戰死

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基表示，頓巴斯戰況相當嚴峻，每天最多約100名士兵戰死。（圖／翻攝自澤倫斯基官方臉書帳號）

▲烏克蘭總統澤倫斯基坦言，頓巴斯戰況相當嚴峻，每天最多約100名士兵戰死。（圖／翻攝自澤倫斯基官方臉書帳號）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基上周四（19日）表示，俄羅斯對頓巴斯地區進行無情轟炸，「那裡就像地獄一樣」。周末，他再次提及烏東的最新戰況指，頓巴斯的情勢「極其嚴峻」，過去幾天俄軍的攻擊不斷升級，最艱困的東部戰線每天有多達100名烏克蘭士兵戰死。

根據《華盛頓郵報》、CNN報導，澤倫斯基19日指責莫斯科在北頓內茨克市（Severodonetsk）實施「殘忍」且「無意義」的轟炸造成平民12死、逾40傷，是一場蓄意犯罪，目的是盡可能殺死更多烏克蘭人，毀掉更多房屋、社會基礎設施和企業，「敖德薩地區和烏克蘭中部城市不斷遇襲，頓巴斯完全被摧毀了。」他表示，說那裡是「地獄」也不誇張

▲▼烏克蘭武裝部隊軍人在頓內茨克附近一個砲兵陣地休息。（圖／路透）

▲烏克蘭武裝部隊軍人在頓內茨克附近一個砲兵陣地休息。（圖／路透）

澤倫斯基21日於夜間全國談話時表示，頓巴斯的情勢極其嚴峻，過去幾天以來，俄軍不斷升級對斯拉夫揚斯克（Slovyansk）與北頓內茨克的攻擊，烏克蘭武裝部隊正在阻止這波攻勢，「每一天我們的守軍都在破壞俄軍的進攻，擾亂他們，這是對將迎來重大日子的具體貢獻，我們期待並為之奮戰的——勝利日的到來。」

隔天，澤倫斯基再次警告烏東戰事的嚴峻，「如今，在東部最艱困的戰線，每天可能有50到100人喪生，他們是為了保衛我們的國家和我們的獨立地位。」盧甘斯克州長海岱（Serhiy Haidai）譴責，俄軍用「焦土作戰」蓄意摧毀該州首府北頓涅斯克，並企圖奪取頓巴斯工業區，經過24小時無差別轟炸後，俄方已佔領幾個城鎮，北頓內茨克唯一仍在運作的一家醫院只剩3名醫生和僅足夠使用10天的物資。

▲▼烏克蘭國民警衛隊5月18日發布了炸橋影片，烏軍炸毀了盧甘斯克州首府北頓內茨克（Severodonetsk）連接利西昌斯克（Lysychansk）和魯比日內（Rubizhne）的主要橋樑，以防止俄軍推進。（圖／路透）

▲烏軍5月18日發布炸毀盧甘斯克州首府北頓內茨克（Severodonetsk）連接利西昌斯克（Lysychansk）和魯比日內（Rubizhne）的主要橋樑的影片，而炸橋目的是為了防止俄軍推進。（圖／路透）

報導提到，烏俄戰爭將成為今年瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）的一個重要議題，澤倫斯基23日將透過直播視訊方式在會議上發言，並為「達沃斯烏克蘭之家」（Ukraine House Davos）揭幕，這是專為基輔與其國際支持者所設論壇。另外，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）預計會親自出席WEF。

達沃斯主辦單位3月已切斷與俄羅斯政界與企業的關係，並宣布不歡迎任何被國際制裁的人。俄羅斯過去在WEF上經常使用的展覽宣傳空間，現已被重新命名為「俄羅斯戰爭罪之家」（Russian War Crimes House），策展人Björn Geldhof花了一周半的時間收集4600多張「壓倒性的戰爭罪證據」的影像，並將其佈置展示其中。

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