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紐時：拜登「願以武力保衛台灣」　震驚在場美國官員

▲▼ 美國總統拜登於美日峰會會後記者會。（圖／路透）

▲ 美國總統拜登於美日峰會會後記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美日峰會23日在東京舉行，美國總統拜登在會後記者會上面對若中國侵台，是否願意以武力保衛台灣的問題時，未循美國總統傳統上採取的「戰略模糊」策略，直接給出肯定回應，卻也令現場美國官員忍不住震驚。

拜登23日上午與日相岸田文雄舉行峰會，會後有記者詢問，「你因為顯而易見的原因不願意軍事介入烏克蘭衝突，那麼如果真的到了這個地步，你願意軍事介入保衛台灣嗎？」拜登回答，「是的。（Yes）」而記者繼續追問，「你確定？（You are？）」拜登再次表示，「這是我們作出的承諾。（That's the commitment we made）」

《紐約時報》指出，拜登23日的表態來得毫無預警，也沒有任何說明，令部分在場美國官員感到驚訝，沒有料到他會對武力護台展現出如此堅定的決心。事實上，美國長久以來持續警告中國不要對台動武，但對於美國在中國犯台情況下援台力道會有多大，通常態度模糊。

白宮稍早緊急向記者發出聲明指出，「正如總統所說，我們的政策沒有改變。他重申了我們的一中政策，以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾，還重申了我們根據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）向台灣提供自衛軍事手段的承諾。」

然而，由於記者提問時以美國對烏援助作為對比，拜登這番回應便不僅止於重申對台提供武器，且他並未試圖澄清何謂「軍事介入」。

事實上，拜登去年10月也曾使用類似措辭，稱美國將保衛台灣，「是的，我們對此有承諾。」當時白宮也火速發聲，試圖收回他的言論，堅稱「總統不會改變長期政策」。

《紐時》提到，拜登出訪海外時經常語出驚人，今年3月才首度譴責俄羅斯總統普丁為戰犯，不到一周後就在波蘭的演講結束後拋出一句「普丁不能繼續掌權」，震驚眾人。

►快訊／拜登：美國願動用武力保衛台灣　白宮回應了
►快訊／拜登：若中國侵台　美會動用武力保衛台灣
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