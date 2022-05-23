天生只有半張臉！他罹罕病從小遭霸凌　逆襲爽擁「心愛辣妻」

▲喬瑟夫天生沒有下顎，轉念後開始接受自己，如今與愛妻的生活幸福美滿。（圖／翻攝自YouTube／Turning point）



記者吳美依／綜合報導

美國芝加哥41歲男子喬瑟夫（Joseph Williams）罹患罕見疾病「耳面症候群」（otofacial syndrome），天生沒有下顎，只剩上半張臉，無法講話、進食甚至正常呼吸，此生飽受霸凌之苦，甚至一度自卑到想要輕生。但在轉念接受自己後，他終於遇見愛妻凡妮亞（Vania），如今生活幸福美滿。

▲喬瑟夫被生母棄養，從小遭到霸凌，原本一度自卑到想尋短。（圖／翻攝自YouTube／Turning point）



綜合外媒報導，喬瑟夫才出生幾天，就被送往市區大醫院進行多次手術，試圖重建下顎，但長大後身體出現排斥反應，因此沒有成功，最終也被送去領養家庭。他胃部加裝特殊導管、攝取養分，但這輩子不曾實際吃過任何東西，也逐漸學會透過手語、紙筆及手機，和他人溝通。

▲喬瑟夫和妻子都熱愛音樂。（圖／翻攝自YouTube／Turning point）



喬瑟夫從小承受他人異樣眼光，總覺得自己一無是處，但始終相信「上帝讓我變成這樣，一定是有原因的。祂給我這個重擔，因為祂知道我扛得住」，靠著堅強信念度過難關。他原以為自己將孤老終生，2019年認識凡妮亞後，2人逐漸從朋友變成情人，並於2020年結婚，「我很確定人們從沒想過我會結婚，老實說，我也沒想過。」

喬瑟夫表示，「我開始相信自己後，意識到自己值得更多，也終於找到了我的妻子」，夫妻倆都熱愛音樂及打鼓，感情非常甜蜜。他知道自己與眾不同，「一些人覺得我很醜，無法接受，但我仍是一個有心、有感覺及腦袋的人類。我應該被尊重以待，就像其他人一樣。」

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