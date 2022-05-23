桃園廣明實業工安意外　工人觸電6米高墜地亡！PCR陽性

▲桃園蘆竹一家化工廠傳工安意外。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市蘆竹區海山路二段1處工廠19日傳岀57歲蘇姓男子在2樓鐵皮廠房拆除電線時，不慎觸電從6人米高處墜落地面，消防局救護人員據報到場，發現蘇男頭部有2×2cm傷口，意識不清但對疼痛有反應，立即給予急救用固定擔架處置並送醫救治，但延至次日仍不治，雖然蘇男PCR檢測為陽性，但檢警相驗死因為顱內出血死亡。

▲▼確診工人拆除電線時觸電從6米高處墜地，救護人員緊急救治。（圖／桃園市政府消防局提供）

位於蘆竹區海山路二段的廣明實業公司為化學試劑、電子工業用助劑製造商，日前進行鐵皮廠房拆除作業，蘇姓男子19日在２樓進行拆除電線時觸電墜樓，其家屬控訴蘇男先前有向公司確認是否斷電，公司人員回應已斷電，豈料蘇男卻觸電後從6米高處墜落地面。

消防局19日下午13時46分接獲報案，指稱有人從2樓電擊墜落，救護人員到場發現蘇姓男子頭部有2×2cm傷口，雖意識不清但對疼痛有反應，於是緊急予以包紮固定擔架後緊急送往經國敏盛醫院搶救，隔日仍不治死亡。

蘇男入院PCR呈陽性反應，但家屬表示其身體並無症狀，經桃園地檢署檢警相驗，認為死因與確診無關，是受電擊後自高處墜落，導致顱內出血死亡，家屬無異議。