孩子上網課家長大崩潰？兒童專家給9建議：告訴自己「這句話」

▲目前全台許多孩子在家上網課。（示意圖／Unsplash）

實習記者廖翊慈／綜合報導

全台已超過13萬學生染疫，許多學生也已在家上網課一段時間了，孩子在家舒舒服服上課樂不可支，但對於要花比平常多的時間，來照顧孩子的父母們來說，真的是悲喜交加。對此，教養專家王宏哲提出9點建議，要家長告訴自己，「只要孩子平安～我忍」，引發一票網友共鳴。

擁有141萬粉絲追蹤的兒童發展專家王宏哲，在臉書專頁「王宏哲教養、育兒寶典」上分享自己的「教戰手冊」，告知廣大的父母們，如何心平氣和地面對家中上網課的孩子們，並歸納出以下9個建議：

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1、下課時間要鼓勵孩子離開螢幕。

2、每天請孩子一早先準備好下課的活動（玩玩具、看書、手作、桌遊⋯），避免他下課沒事做又去打電動。

3、當孩子坐不住時，允許孩子站起來聽講，可以增加大腦警醒度。

4、注意網課螢幕的亮度及環境的光線，太亮或太暗都會造成無法凝視很久的問題。

5、跟孩子約定有開放可以上網的時間，不要自己偷偷開分頁。

6、如果環境可以，下課後帶孩子出去沒有人的地方走一走、動一動，這段時間曬曬太陽很重要。

7、如果大人也在居家上班，明確的跟孩子說明你休息的時間是什麼時候。

8、筆電要調整一下高度，孩子才不會長時間看下來，姿勢變得彎腰駝背、東倒西歪。

9、下課時要請孩子自己講出上課時間，以免爸媽一直在當上課鐘一直喊「上課了～」

他也在文末幽默地寫下，「最後要告訴自己，只要孩子平安～我忍（捏大腿）」，也建議網友可以參照他所列出的這幾點執行看看，會讓孩子上網課比較順利一些。

底下吸引許多很有共鳴的家長們崩潰留言，「才第一天....我剛剛已經發火了」、「二隻上網課（不受控）自己線上工作、崩潰中」、「最重要的是第9點（捏大腿」、「每天一早就在罵小孩（天呀」、「只要孩子平安～ 我忍（忍住不生氣」、「我比較想捏孩子大腿」、「從四月就開始捏自己大腿，大腿早就都黑了」、「真的！只要小孩平安，我忍！大家加油！一起撐過去！」