猴痘強襲全球15國！症狀有哪些、染疫怎治療？　7大QA一次看

▲猴痘最明顯症狀就是手腳長出類似水泡的皮疹。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

猴痘疫情在全球多地爆發，奧地利22日證實首例後，全球累計15國出現逾180起確診及疑似病例。在新冠疫情尚未停歇之際，各國紛紛提高警覺，就連美國總統拜登也坦言，若感染擴散，後果恐怕不堪設想，這是「每個人都該關注的問題」。猴痘症狀有哪些、如何傳播，又該如何治療？以下整理出7大常見問答。

Q1猴痘是什麼？

猴痘為人畜共通傳染病，與天花屬於同一病毒家族，於1958年首次被發現，用於研究目的的猴群中爆發2波疫情，而剛果民主共和國（DRC）在1970年通報首例人類感染。但學界普遍認為，病毒自然宿主是齧齒類動物。

▲電子顯微鏡影像顯示，左側為成熟橢圓形猴痘病毒顆粒，右側為新月型與球形顆粒的未成熟病毒粒子。（圖／路透）

Q2傳播途徑？

猴痘傳播途徑很多，例如遭染疫野生動物咬傷，接觸甚至食用染疫動物的血液、體液或傷口結痂。人際傳播途徑包括呼吸道飛沫，接觸確診者的體液、潰瘍、水泡及傷口，甚至碰到被感染的毛巾、衣服、被單等物品。在此波感染中，專家也懷疑，病毒可能透過性行為傳播。

Q3症狀為何？

猴痘初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、倦怠、畏寒、淋巴結腫大等等，最明顯特徵是長出看似水痘的皮疹，通常從臉部擴散至其他部位，包括手腳及生殖器，經歷不同階段，最後結痂脫落。

患者感染後，最長3周才會出現明顯症狀。值得注意的是，由於症狀不太典型，很容易被誤認為其他常見疾病。

▲中西非每年出現數千例猴痘病例。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）



Q4致死率多少？

對於大部分人而言，猴痘是一種溫和疾病，即使沒有接受治療，也能在2-4周內痊癒。但對於免疫力較低下、懷孕或者幼童可能更危險。

各地猴痘的致死率不同，現在擴散至英國的西非毒株，死亡率約1%，但剛果地區流行的毒株死亡率可達10%。此前也有專家指出，儘管目前已知病例高達1/10死亡，但這可能是因為確診數量太少，真實死亡率應該更接近1/100。

Q5如何治療及預防？

猴痘目前沒有特定療法，但一些針對天花的抗病毒藥物及療法似乎有效，施打天花疫苗，預防猴痘病毒的防護力達到85%，因為2種病毒同屬於痘病毒科，產生抗體能夠提供交叉保護力。由於猴痘主要透過密切接觸傳播，相對容易透過衛生管理、自我隔離等措施遏止。

▲ 貼上猴痘病毒陽性標籤的試管。（圖／路透）



Q6哪些國家出現病例？

這波疫情已擴散至英國、法國、德國、比利時、義大利、葡萄牙、西班牙、瑞典、美國，加拿大及澳洲，以色列、瑞士及奧地利也證實出現病例。

Q7全球如何應對

世界衛生組織（WHO）已於20日召開緊急會議，他們預期全球將出現更多確診，將在通常沒有相關病例的國家擴大監測，並於未來幾天提供建議及指導方針，協助各國緩解病毒傳播。

美國政府砸下1.19億美元（約35.3億元），向丹麥生物技術公司Bavarian Nordic訂購數百萬Jynneos疫苗，此疫苗對預防猴痘及天花皆有效。與此同時，英國醫護也開始接種天花疫苗Imvanex，比利時更開了第一槍，強制規定猴痘篩檢呈陽性者，必須隔離21天。

台灣目前尚未出現尚無出現疑似病例，可望藉由入境7天居家檢疫強化監測。如果出現疑似個案，台灣也具檢測能力。

聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）也於22日表示，雖然近期猴痘病例「很大一部分」發生在同志、雙性戀，或者發生男男性行為的人身上，但最可能的傳播途徑仍是密切身體接觸，任何人都可能受到影響，部分新聞報導對於非裔人士及同志的描述，卻可能強化恐同及種族歧視，加劇多元性別族群（LGBTQ）的污名化。

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