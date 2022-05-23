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美日峰會結束！拜登下午宣布IPEF　日相堅決反對「武力改變現狀」

▲▼日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行美日高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與岸田文雄舉行美日高峰會，談及俄烏戰爭與印太平洋間的合作等議題。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美日高峰會談23日上午11時左右於東京迎賓館登場，日本首相岸田文雄在會議中談到俄羅斯侵略烏克蘭時強調，堅決反對「用武力改變現狀」的行為，此番言論同時也被認為有牽制中國大陸的霸權行為之意。美國總統拜登則表示，下午將會正式發表印太經濟架構（IPEF）。

岸田文雄在會議開始時率先說道，「由衷歡迎拜登總統在上任後首次到訪日本。這次參訪也表明了美國無論在什麼情況下都會持續參與印太平洋議題。」在談到俄烏戰爭時，岸田表示，「俄羅斯入侵烏克蘭的行為嚴重動搖了國際秩序的根基，不論是發生在何處，我們絕不認同像這樣單方面企圖改變現狀的行為。」

他同時強調，「正因為面臨這種時刻，更想讓擁有共同基本價值的日本與美國，引領國際社會走向基於法治的自由且開放的印太平洋（FOIP）。」

▲▼岸田文雄,拜登。（圖／路透）

▲會談前，陸上自衛隊行榮譽禮歡迎拜登到訪。（圖／路透）

拜登則表示，「美日同盟歷經悠久的時間，已經成為維持太平洋地區和平與繁榮的基石，美國也會持續對日本防衛盡到應有的責任。」他同時也提到，為了強化地域各國的聯繫，以增進印太平洋地區人們的利益，目前正在組織印太經濟架構（IPEF）。

拜登與岸田文雄在會議開始時為兩人單獨會談，僅有口譯員陪同在側，隨後其他幕僚與官員才加入會議。美方列席人員有美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine C. Tai）、副國務卿約翰·蘇利文 （John J. Sullivan）。

日方出席人員則有外務大臣林芳正、經濟產業大臣荻生田光一、官房長官松野博一、官房副長官木原誠二等人。會談後拜登與岸田文雄也將共同召開記者會發表聯合宣言。

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