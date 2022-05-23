俄軍上戰場獎金豐厚！　前線士兵曝：待15天就可還清貸款

▲俄羅斯自2月24日對烏克蘭發起特別軍事行動至今已近3個月。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯自2月24日對烏克蘭發起特別軍事行動至今已近3個月，屢傳出前線俄軍士氣低落，拒絕提槍上戰場的消息。俄羅斯一名軍官向CNN表示，他過去幾個星期都睡在裝滿手榴彈的箱子上，當初他們被沒收手機後，就被派往克里米亞，然後糊裡糊塗地上戰場，「我們又髒又累，我們周圍的人都在死去，這不是我要打的仗。」但部分軍人認為，莫斯科給的獎金相當豐厚，願意繼續留在戰場，「只要待15天就可以把貸款還清。」

俄羅斯一名未具名的軍官向CNN表示，他過去幾個星期都睡在裝滿手榴彈的箱子上，當初他們被沒收手機送到克里米亞，糊裡糊塗地上戰場，現在他終於認清，這不是他要打的仗，所以果斷向指揮官辭去軍職，「我們又髒又累，我們周圍的人都在死去，我不想感受到自己是（戰爭的）其中一部分，而我確實置身於此，但這不是我要打的仗。」

▲俄軍被派往烏克蘭前線。（圖／路透）



美國五角大廈官員指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭的士氣非常低落；英國也指出，部分俄兵甚至會拒絕執行命令，但莫斯科方面未對此作出回應。

匿名軍官表示，他的部隊駐紮在俄國南部克拉斯諾達爾地區（Krasnodar），在2月22日突然被要求交出手機，接著花了好幾個小時的時間在軍車畫上字母Z，「第二天我們被帶到克里米亞，說實話，我以為我們不會去烏克蘭，我根本沒想到事情會發展到這個地步。」

軍官指出，當俄羅斯總統普丁宣布對烏克蘭發起特別軍事行動時，他跟戰友們並不知情，因為手機被沒收，和外界失去聯繫，根本收不到消息，「我們沒有被某種『烏克蘭有納粹份子』的花言巧語洗腦，許多人不明白這一切是為了什麼，我們在這裡做什麼。」

▲俄羅斯軍車上均塗有Z字符號。（圖／達志影像／美聯社）



這名軍官在2月26日被命令進入烏克蘭，「我坐在軍車上，手裡緊緊握著槍，我身上有一把手槍跟兩顆手榴彈。」部隊持續朝西北方向的赫爾松前進，當他們接近一個村莊時，有烏克蘭平民跳出來對著他們大罵，「最初的一星期，我幾乎處於震驚的狀態，我什麼都無法思考。」

他提到，許多烏克蘭人會把槍藏在衣服裡，靠近時就會開槍，為了安全，他盡量不讓臉露出來，因為這一切讓他感到非常羞愧，「我睡覺時都會想，今天是3月1日，明天一覺醒來就是3月2日了，最重要的是再活一天就好。」

軍官指出，他並非唯一對被派去烏克蘭感到困惑的俄羅斯士兵，但是有些人發現很快就收到戰爭獎金時，就開始改變想法，「有些人的反應是，只要在這裡待15天，就可以把貸款還清了。」過了幾星期之後，他們終於透過無線電得知，俄羅斯的經濟正在崩潰，「我對一切感到內疚，但入侵烏克蘭讓我感到更內疚。」

▲烏克蘭官方情報則指，在南部軍區的第八軍，有多達六至七成的士兵拒絕服役。（圖／路透）



最終，這名軍官向指揮官請辭，但一開始指揮官拒絕了他，「他告訴我拒絕服役是不可能的，這可能涉及刑事案件，拒絕服役就是叛國，但我堅持自己的立場。」軍官也表示，他不知道未來會發生什麼事，「但我很高興我終於回家了。」

俄羅斯軍人母親委員會（Union of Soldiers' Mothers Committees）執行秘書梅爾尼科娃（Valentina Melnikova）指出，士兵有權提交辭職報告，但有些指揮官可能會拒絕或恐嚇士兵。烏克蘭官方情報則指，在南部軍區的第八軍，有多達六至七成的士兵拒絕服役。

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