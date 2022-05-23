南韓今起允許「快篩入境」！　效力視同PCR陰性證明

▲南韓4月1日起全面解除已接種疫苗旅客的入境隔離，仁川國際機場擠滿出國觀光的旅客。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情近來獲得趨緩，今（23）日上午通報的新增確診患者數更降至9975例，時隔118天終於降到1萬例以下。對此，南韓政府逐漸鬆綁入境限制與規範，即日起海外入境旅客只要持24小時內的專家用快篩試劑（RAT）陰性證明，便可允許入境。

南韓新任中央災難安全對策本部第2次長李祥敏（이상민，行政安全部長）曾於本月13日表示，考量國際旅遊需求日漸增長，將從6月擴增國際線航班至762個班次，同時承認旅客入境時所持的24小時以內專家用快篩陰性證明。

根據《韓聯社》，南韓政府稍早表示，從今（23）日起海外入境旅客可以持24小時以內的專家等醫護人員用快篩試劑（RAT）陰性證明，其效力等同於48小時以內採檢的核酸（PCR）篩檢陰性證明。

報導指出，南韓政府考量到旅客入境前在他國恐因篩檢時產生的高額費用，或時間、地點等考量下而不便在當地進行PCR核酸篩檢，為了體諒國內入境旅客、減少其費用負擔，才決定予以鬆綁；不過，居家用快篩試劑並未納進入境時的認定範圍內。

據悉，在南韓防疫當局決定進一步鬆綁入境防疫規範前，入境旅客須持48小時內PCR篩檢陰性證明、入境後須接受一次PCR篩檢與快篩。

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