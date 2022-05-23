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考駕照注意！大型車「機械常識筆試題庫」7／1啟用　7語言都可看

▲大型車頻繁進出影響學童上下學安全及造成家長、當地民眾不安，台南市學甲分局展開護童勤務以保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲公總啟用大型車考照「機械常識筆試題庫」。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

為強化職業大型車駕駛人駕駛技術訓練，交通部公路總局新增職業大型車機械常識筆試題庫，自今年7月1日啟用，題庫提供英文、日文、印尼文、泰文、越南文、柬文及緬甸文等7種語言。

公總表示，考量現行機械常識筆試題庫，已涵蓋車輛原理、操作、檢驗、維護及保養等專業試題，為加強職業大型車駕駛人煞車控制基本操作，本次新增大型車主煞車、駐車煞車、輔助煞車、輪擋、動力車輛操作及駐車裝卸貨物時安全作為等實務操作類型題目。

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公總指出，新增職業大型車筆試題庫納入現行機械常識題庫，供職業大型車筆試測驗，評鑑職業大型車駕駛能力；而職業小型車機械常識題庫則維持現行機械常識題庫運作，考量職業大型車機械常識題庫增加，職業大型車機械常識筆試測驗增加為25題，測驗時間維持為20分鐘，以達區別不同級別駕駛能力測驗，職業大型車與職業小型車及格標準均為60分。

公總表示，每年約有2,500餘人申請報考職業大型車筆試，其中持以普小客車考職大客約1,200人次，報考職大貨約1,300人次；為讓民眾熟悉職業大型車駕照筆試所涉及之車輛原理、操作及新增煞車控制操作及駐車裝卸貨物等實務操作等題型。

筆試題庫除置於公路總局官網(https://www.thb.gov.tw)監理服務項下機械常識題庫可供民眾下載外，另提供英文、日文、印尼文、泰文、越南文、柬文及緬甸文等7種語言題庫，同時亦於監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw)考試報名項下模擬考題提供汽機車駕照考試筆試線上隨機模擬考系統供民眾練習。

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