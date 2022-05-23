外送員「枯等半小時」！怒偷正妹內褲發洩卻拿錯　超慘下場出爐

▲北市一名外送員不滿顧客讓他乾等半小時，竟偷走內衣褲想洩憤，沒想到竟偷錯人。（示意圖／取自免費圖庫）

記者陳韻如／台北報導

方姓外送員去年送貨到顧客小花（化名）住處，但小花卻遲遲未出現，讓他在門口乾等了半個小時，事後方男佯裝上樓借用廁所，竟趁機拿走晾在裡面的內衣褲各1件，想以此洩憤，但沒想到該內衣褲其實是小花室友的。案經室友報警提告，但因內衣褲上驗無男性DNA，法院最終僅依竊盜罪判方男拘役30天，得易科罰金。

根據判決，方男2021年7月16日晚上接到生鮮食材的訂單，並送貨到台北市文山區某出租公寓，但小花卻讓他乾等了半個小時才下樓領貨，他因此心生不滿，藉口等到尿急要借廁所，沒想到他一進廁所看到女性內衣褲，竟直接收下帶走。

當晚小花的室友發現自己的貼身衣物不見而報警，警方不到一小時就找到方男，方男坦承因為不滿小花讓他等太久，才想藉此洩憤，但絕對沒有要偷走的意思，也不知道原來是小花室友的內衣褲。

小花室友不滿認為，小花長相甜美可人，方男可能是覬覦小花的美貌，才會偷走內衣褲，擔心內衣褲已經被方男玷汙毀損，因此決定對方男提告毀損及強制猥褻罪。

檢警調查後認為，該內衣褲並未受到損毀致不堪使用，因此毀損罪部分處分不起訴；強制猥褻的部分，因送驗後並未發現有男性DNA，此部分也不起訴。

不過，方男的竊盜罪嫌犯行明確，檢方最終依竊盜罪將他起訴。而近日法院審結，法官認為，方男與小花有外送糾紛，卻不以理性正當的方式抒發情緒，實屬不該，但審酌他犯後坦承犯行，且也已歸還偷竊的內衣褲，最終判他拘役30天，得易科罰金。全案仍可上訴。