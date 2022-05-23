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社會 社會焦點 保障人權

報關進口孔雀魚竟偷渡3隻鱷魚、24隻烏龜　男甩鍋不認下場曝

▲▼鱷魚。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

▲徐姓男子向海關申報進口孔雀魚，卻被海關查出私自進口保育類暹羅鱷。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

記者林冠吟／桃園報導

一名徐姓男子2019年7月，報關申請進口孔雀魚，不料海關人員查驗後，卻發現徐男申請進口的「孔雀魚」當中，竟夾帶保育類動物「暹羅鱷」3 隻，與同屬保育類的安哥洛卡陸龜和史密斯稜背龜。桃園地院審理後，依違反野生動物保育法判處徐男有期徒刑6月，併科30萬罰金，其中刑期部分得易科罰金。

判決書指出，徐姓男子的林姓友人在2019年7月委託報關業者申報貨物進口，主要內容為從馬來西亞輸入1批孔雀魚，不料台北關查驗後，卻赫然驚見貨物裡面藏有一、二級保育類動物，為3隻暹羅鱷、3隻安哥洛卡陸龜，並有21隻史密斯稜背龜。

▲台北關18日查獲走私稀有保育類動物，其中2隻頻臨絕種的安哥洛卡陸龜身價逾2百萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲安哥洛卡陸龜。（圖／資料照）

其中2隻暹羅鱷還疑似因不堪運送過程，不幸死亡。

庭審時，徐男向法官辯稱，自己曾從事水族館相關行業，但在2019年間就沒有在做了，但如果有客戶需要魚，他還是會去批發。

徐男表示，他透過網路認識馬來西亞的一名黃姓老闆娘，主要魚類進口都是透過黃姓老闆娘。

徐男表示，他只有向黃姓老闆娘買孔雀魚，不過老闆娘再委託他進口1箱烏龜，他也沒有問是什麼烏龜，只是單純介紹林男給黃姓老闆娘報關，根本沒有收取報酬費用，報關所需的相關文件都是老闆娘和林男在處理，相關文件也都在林男那邊。

加上他曾從事過相關行業，對於不同龜種的是否可以任意進口、買賣等有相當認識，怎麼可能對於貨物進口後的適用稅則、利潤等毫不關心，就算他有意隱匿申報，也會在了解貨物內容後，評估風險高低，才會決定輸入方式與收取報酬。

徐男還拿出他和林男的對話紀錄指出，林男曾和他表示，「那國外跟我追這批貨款你搞丟了怎麼處理，國外要我賠？」、「500萬」、「折半都要250」等語試圖撇清責任。

但徐男的林姓友人向法官證稱，他是受徐男委託，幫他申報一批孔雀魚和烏龜，總共是9箱魚和1箱烏龜，加上馬來西亞進口的主要是豬鼻龜，而豬鼻龜進口需要申請許可，他還事先和徐男確認是不是豬鼻龜，徐男只回他一個烏龜圖案，讓他以為只是普通的巴西龜。

林男強調，徐男從事熱帶魚進口事業，貨主都是徐男，他也不會接觸到貨物，更何況都是徐男自己和國外賣家聯繫、自己繳稅等語。

林男指出，徐男僅向他告知需向海關申報9箱孔雀魚和1箱烏龜，且烏龜是「巴西龜」，而巴西龜不需申報，他是為了幫徐男節省稅金，才只報了孔雀魚，如果巴西龜被查到也只是要補稅而已，但徐男被查到所進口的動物中含有保育類動物，所需的文件更複雜，他完全不知道徐男進口保育類動物。

不過桃園地院審理後卻發現，林男幫徐男申請報關，徐男除須支付國外賣家外，還需支付給林男3000元申報貨物的不等費用，顯見徐男應不至於無償提供服務，應是有相當利潤，不採信徐男的辯詞。

法官認為，而徐男所「訂」的「暹羅鱷」，更因為不堪長途運送，因搖晃、撞及、氣溫、氣壓或環境等變換在運送過程中死亡，且一旦進入台灣，對於境內生態平衡安全亦有風險，認定徐男的進口行為具有相當之危險性，不採信徐男的辯詞，衡量其經濟與智識能力後，依違反野生動物保育法，判處徐男有期徒刑6月，併科罰金30萬元，其中刑期部分得易科罰金，並將徐男剩餘所進口的野生動物全數沒收。

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關鍵字：

水族館業者暹羅鱷保育類烏龜孔雀魚

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