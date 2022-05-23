拜登：猴痘疫情「每個人都該關注」　佛州也爆疑似個案

▲ 拜登出訪南韓之際，首度對猴痘疫情發表評論。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

猴痘疫情在全球多點爆發，至少14國出現逾180起確診及疑似病例。美國已證實出現一起確診個案，紐約市及佛羅里達州皆有疑似個案，正出訪亞洲的總統拜登22日首度談及此事，坦言若疫情擴散，後果恐怕不堪設想，認為這是「每個人都該關注的問題」。

《衛報》報導，拜登22日飛往日本以前，在南韓烏山空軍基地向記者表示，猴痘疫情是所有人都該關心的問題，「令人擔憂的是，若疫情擴散，後果將不堪設想。」他提到，政府正研究可能用於保護人們免受猴痘病毒感染的疫苗。

不過，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）隨後指出，若有必要，美國擁有一種可部署的疫苗，可用來對抗病毒。美國疾病管制與預防中心（CDC）官員也表示，曾接觸猴痘病毒者可接種現有天花疫苗，以限制疾病的嚴重程度。

麻薩諸塞州衛生官員18日證實，出現首例猴痘確診個案，近期曾赴加拿大。紐約市則有一起猴痘相關病毒檢測呈陽性的個案，截至21日仍在等待CDC調查結果，可能成為美國今年第二起本土病例。此外，佛州也有一起與國際旅行相關的疑似個案，正接受隔離，當地衛生部門及CDC已著手調查。

►英媒驚曝：1童感染猴痘「住進加護病房」 每天都在爆新確診

►猴痘疫情狂傳歐美14國！ 比利時宣布：患者需強制隔離21天

►紐約爆「猴痘」疑似個案 恐成美國今年第2起本土！官員籲戴口罩

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》