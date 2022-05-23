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烏22歲正妹難民和英國男私奔被炎上　反嗆：都是正宮的錯

▲▼英國人夫收留22歲烏克蘭正妹難民　相處10天拋10年妻女私奔。（圖／翻攝推特）

▲索菲亞和東尼私奔，東尼聲稱是一見鍾情放不下，索菲亞則反嗆正宮洛娜，一切都是她的錯。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭22歲女難民索菲亞（Sofiia Karkadym）避難到英國接受收留，竟然在10天後就和收留她的29歲男主人東尼（Tony Garnett）私奔，事件在烏克蘭和英國都登上頭版，索菲亞也被輿論痛罵是可惡的第三者，但經過一天沉默後她終於發聲，反駁搶人老公，直指家庭關係破裂是東尼28歲的妻子洛娜（Lorna）害的，他們會私奔一切都要怪洛娜。

綜合《鏡報》、《太陽報》報導，索菲亞原是一名烏克蘭IT相關職員，在避難到英國接受一對比她年長的夫妻收留後，竟然搶人老公私奔，因此面臨英國和烏克蘭的跨國輿論撻伐，她痛哭堅持自己沒有破壞別人家庭，是洛娜疑心太重，一直懷疑她和東尼之間發展出情愫，才讓她和東尼真的走到一起。

「她（洛娜）一直懷疑我們，是那種緊繃的氣氛讓我和東尼變得更親密」，索菲亞說是洛娜在沒有任何情愫發生的時候，一直認定她和東尼之間有一腿，才把局面搞成這副德性的，「所以這是她的錯」。

洛娜之前告訴記者，她從一開始就不願意在家裡收留一個陌生人，是東尼有這個主張，後來她因為覺得這麼做是對的才終於答應。之後索菲亞的到來讓她變得更加憂心，因為索菲亞打從一來到家裡就沒有想要跟她講話的意思，而且會在東尼下班回家後打扮得火辣，畫上鮮紅口紅，穿著低胸上衣出場。

▲▼英國人夫收留22歲烏克蘭正妹難民　相處10天拋10年妻女私奔。（圖／翻攝推特）

▲洛娜和東尼結婚成家，8年感情在10天內崩毀。（圖／翻攝推特）

洛娜因此受不了要求索菲亞立刻搬出去，但當她看到東尼決定打包行李和索菲亞一起離家時，她整個人崩潰了，8年的感情和婚姻竟然在10天裡毀於一旦。

當洛娜質問東尼時，東尼承認他和索菲亞之間已經是乾柴觸動烈火，早在第一眼見到對方時，他就愛上索菲亞了，而且愛意強烈怎麼也趕不走。

索菲亞反駁，洛娜和東尼的感情早在她的出現以前就已經毀了，如今她還要被鄉民們痛罵，甚至背上讓英國人不願再接納烏克蘭難民的罪名，「他們說因為我，英國沒有人會再願意接納烏克蘭難民。所有英國家庭現在都會想，『我不能接收難民，因為她會搶走我的老公。』」

索菲亞強調她的祖國被俄羅斯入侵，她被迫遠離自己的家鄉、家人和朋友，來到英國還要背負汙名，但這樁三角戀錯根本不在她，洛娜才是該被怪罪的人。

東尼說他4月在烏克蘭難民登錄網站上看到索菲亞的資料，就決定要收留她，但中間過程太過緩慢讓他心急如焚，於是乾脆在臉書上和索菲亞開始計畫起接她來英國的細節。

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