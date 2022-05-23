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波蘭總統杜達承諾：全力支持烏克蘭加入歐盟

▲▼波蘭總統杜達（Andrzej Duda）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲波蘭總統杜達力挺烏克蘭。（圖／路透）

文／中央社基輔22日綜合外電報導

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天承諾全力支持烏克蘭加入歐洲聯盟（EU），還說必須尊重那些為歐洲「流血」的人們。

杜達在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的聯合記者會上說，「即使情況複雜，即使存在疑問」，那些因渴望加入歐洲大家庭而流血的人們還是必須受到尊重。

杜達說：「我毫不懷疑，歐盟會做上述表態。」他並稱歐洲理事會（European Council）6月24日針對烏克蘭候選國身份的決定將「極其重要，尤其是在心理和政治層面上。」

杜達稍早在基輔向烏克蘭國會發表演說。他說，只要烏克蘭還未進入歐盟，他就不會放棄努力，而烏國若成功入歐將歸功於華沙（Warsaw）。

杜達還表示，俄軍據信對烏克蘭平民犯下大規模殺戮和戰爭罪之後，與俄羅斯的來往已不可能「一切照舊」。杜達是俄國2月24日入侵以來，第一位親自向烏克蘭國會發表演說的外國領袖。

杜達力挺烏國的態度與歐盟重量級成員國法國和德國形成鮮明對比，法德兩國曾警告，儘管遭到俄羅斯入侵，烏國的加入申請也無法獲得快速批准。法國官員今天坦言，烏國可能得花上「15或20年」方可加入歐盟。

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