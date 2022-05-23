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猴痘擴散13國「正在人傳人」！打天花疫苗有效　防護力達85％

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生組織（WHO）表示，猴痘（monkeypox）已擴散全球13國、累積92起病例，根據現有的資料顯示，與有症狀病例出現密切身體接觸的人群中，正在發生人傳人（人際傳播）的情況。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，天花疫苗對於猴痘病毒的有效性高達85%。

WHO指出，猴痘病毒與天花病毒一樣，均屬於正痘病毒的一種，是一種罕見的人畜共通傳染病，一般人感染後會出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、淋巴結腫大、畏寒、疲倦等症狀，接著出現面部、身體及四肢大範圍皮疹，多數感染者會在2到4周內痊癒，致死率約0至10％左右。

▲▼猴痘。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

▲猴痘疫情現在已在全球13國出現。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

除了動物傳人（接觸動物血液、體液及皮膚或黏膜病變而感染）外，人傳人途徑包含接觸患者的呼吸道分泌物、皮膚損傷部位或被污染物品等，通常需要更長時間面對面，才可能發生呼吸道飛沫傳播，另外猴痘病毒還可經由母嬰傳播和性傳播。

WHO表示，猴痘（monkeypox）已擴散全球13國、累積92起病例及28起疑似病例，有效資訊表明，在與有症狀病例出現密切身體接觸的人群中，正在發生人傳人（人際傳播）的情況，不過人傳人的情況有限。

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲Jynneos是世界上唯一一款獲批能預防猴痘的疫苗。（圖／路透）

猴痘目前沒有特定的治療方法，但可以通過預防感染來控制爆發，根據WHO數據顯示，天花疫苗對於猴痘病毒的有效性高達85%。

美國食品藥品監督管理局（FDA）2019年才批准，一款由丹麥Bavarian Nordic公司所生產的天花疫苗Jynneos，用於預防天花及「猴痘」。美國出現猴痘案例後，隨即下訂一筆1.19億美元（約新台幣35.3億元）的Jynneos疫苗訂單，數量約數百萬劑。

Jynneos是世界上唯一一款獲批能預防猴痘的疫苗，這款疫苗在加拿大被稱為Imvamune，在歐盟被稱為Imvanex。

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