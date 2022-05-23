「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布「快篩陽經醫師認定即是確診」本週起全民適用。中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬直言，專家小組在開會時就提出兩大關鍵重點，第一是新冠未來就是流感化，平常流感只要篩檢陽性，醫師就可直接開藥，第二是前兩天已宣布偏遠地區適用，那當然人口密度高的地區也該一併適用。

▲專家推估，這波本土疫情應該6月中以後就慢慢下降。（圖／記者李毓康攝）

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快篩陽經過醫師認定即為確診，指揮中心最一開始開放的對象是居家隔離、居家檢疫和自主健康管理三大類族群，之後又納入65歲以上長者和2歲以下幼童，接著再宣布離島等偏遠地區適用，而陳時中則是在昨日下午疫情記者會上，回答媒體問題時透露「本週全民適用。」

針對全民適用政策，黃高彬受訪時透露專家小組開會時提出的兩大重點。他說，除了三大類族群、65歲以上長者和2歲以下幼童，指揮中心隨後也宣布偏遠地區適用，「當時其他非偏遠地區是否納入，原本還在做考量，但為什麼非偏遠人口密度比較高，還要考慮？」

▲本週起快篩陽經醫師認定即為確診全民適用。（圖／記者李毓康攝）



第二點是新冠流感化，黃高彬指出，現在得流感只要去醫院篩檢陽性，醫師就直接開藥物，也不用做其他採檢，就算沒有做快篩，醫師評估症狀符合，也是可以開藥，所以其實也不需要執著一定要做PCR。他也透露，全民適用這個議題，當時會議中專家投票幾乎都是完全同意的。

另外，國內疫情原本預估近日會達到高點，但這兩日疫情並沒有達到當時推估的單日破10萬。對此，黃高彬表示，最近會維持8~10萬之間跑，會持續到6月上旬，主要是因為感染人數大概就是這麼多，另一點就是「黑數」，一定有很多民眾自己都不知道自己感染，但其實黑數對自然感染是正向的，無須過度恐慌。

而針對疫情降溫時機，指揮中心發言人莊人祥昨表示「應該會落在7月底。」但黃高彬認為，這波本土疫情應該6月中以後就慢慢下降了，最慢6月底，應該不用等到7月。他更直言「根本不用把護病比放寬，一下子把醫護人員搞的雞飛狗跳的，其實最簡單的方式就是，把新冠從第五類傳染病降到第四類，所有事情都會解決，對民眾心理安定也有正向幫助。」