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兒童染疫「必知5QA」！8危險徵兆快送醫　醫示警：退燒常只是假象

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲國內出現孩童確診新冠後，併發腦炎的病例，讓家長相當擔憂。（圖／視覺中國）

記者張乃文／整理報導

中央流行指揮中心公布最新數據，累計12例兒童新冠肺炎重症個案，其中5例併發腦炎，2人不幸過世。雖說兒童染疫重症比例整體偏低，但小兒感染科醫師們認為，台灣這現況「不尋常」，疾管署因此召集專家研討相關指引，對於兒童確診或其他相關病症「重症前兆」，家長們需費心留意之處，《ETtoday新聞雲》整理QA資訊，盼讓讀者有備無患。

Q1：孩子確診新冠肺炎可能有哪些症狀？染疫都會是輕症嗎？

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A：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾公布統計，兒童相較成人較多會出現發燒症狀，其次是咳嗽、流鼻水、鼻塞與喉嚨不適。

至於輕症與否，台大小兒科醫師李秉穎指出，孩童確診的中重症發生比率確實較低，甚至比青壯年或長者低，但不代表完全沒有。

▲▼5/22公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

Q2：兒童重症前兆有哪些？什麼情況要趕快送醫？

A：指揮中心公布8大指引，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌耀型抽搐、抽搐和步態不穩等，要特別留意。

羅一鈞詳細說明，指揮中心再次請教兒科醫學會專業醫師，並提出相關就醫警訊與緊急送醫警訊，若兒童出現以下症狀時，須尋求醫師診療，可視訊看診，或外出就醫，並經醫師判斷後決定是否需要住院：

1、發燒超過48小時，或高燒>39度合併發冷/冒冷汗
2、退燒後持續活動力不佳
3、退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛
4、持續性的嘔吐、頭痛或腹痛
5、超過12小時未進食或未解尿

119送醫/緊急自行就醫條件，若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫：

1、抽搐
2、意識不佳
3、呼吸困難或有胸凹現象
4、唇色發白或發紫
5、血氧飽和度低於94%(如家中有)
6、肢體冰泠合併皮膚斑駁、冒冷汗

羅一鈞表示，前兩項可能與腦炎有關，一般如果影響大腦、小腦、腦幹症狀包含局部抽搐、全身抽搐，另外伴隨意識狀況不清楚，還有呼吸困難、胸凹現象，可能腦炎或者肺炎發生，影響氧氣狀況有唇色發白、發紫，因為缺氧也可能肢體有皮膚斑駁、冒冷汗、冰冷，這是6個很重要要評估小孩是否緊急送醫條件。

Q3：孩子發燒就代表重症或腦炎嗎？要馬上送醫嗎？

A：李秉穎提醒，高燒並非重症表徵，因為發燒是人體對於感染的保護機制，免疫系統表現會較強，因此發高燒並不一定等於危險，此時給予退燒藥並加以觀察。醫師說明，孩子在沒發燒時，是否有不舒服、脫水、或呼吸困難更是不能忽略的。

不過，李秉穎強調，人體有體溫調節系統，若超過41度，身體就會辨識這是有害的溫度，便會踩剎車，一旦到了42度C，可能代表「腦部體溫調節系統失效了」，這是非常危急的情況。

李秉穎表示，很多家長以為退燒就沒事了，但「常常只是假象」，無論是孩子或成人，退燒24小時」才叫真正退燒，因為生病的狀態本來就是起起伏伏，一天若發燒一兩次，代表病還沒好，身體仍持續受感染，所以要繼續留意，24小時都沒燒上來才能說是穩定。

兒科醫師楊為傑解釋，發高燒不會「導致」腦炎，而是腦炎「引起」高燒。提醒家長，40度C以下的發燒，重點也應放在評估孩子「精神與意識狀態」。

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,兒童,學童,公費快篩,居家隔離,居家照護,快篩試劑,3+4,陰性。（圖／記者姜國輝攝）

▲醫師表示，孩子確診發燒，不是溫度降下就等於沒事，還須觀察24小時及其精神狀態。（示意圖／記者姜國輝攝）

Q4：如何防止孩子染疫重症、死亡？

A：台大兒童醫院院長黃立民曾說明，兒童接種疫苗可降9成疾病嚴重度表現，國際資料也呈現，許多兒童染疫2至6週後，有可能出現嚴重的多系統炎症綜合症 （MIS-C），進而影響到心臟，成為兒童重症、死亡主因之一。醫師解釋，兒童疫苗臨床試驗結果顯示，接種疫苗後的小朋友除了住院率較低，也未出現多系統發炎症狀，顯見疫苗真能有效預防相關重症出現。

李秉穎先前列舉，以美國數字來看，染疫死亡的兒童約有900多人，換算成台灣的數據大略會是10分之1，換言之，雖然孩童染疫重症、死亡的情況很少，但估計可能會造成約90例兒童死亡，這是很大的震撼，也是他認為必要接種兒童疫苗的原因。

李秉穎說，「現在看起來5至12歲小孩打新冠疫苗還是利大於弊」由於接種mRNA疫苗，最主要的顧慮仍是心肌炎問題，但實際上發生率比12至18歲還低，且大部分是良性、死亡或後遺症的比例也相當少。

台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥表示，mRNA疫苗施打後，有7成機率可預防重症，且效果持續半年以上，研究也顯示，兒童副作用甚至更輕微，疫情嚴峻，建議有疫苗就打，不要再等。

Q5：照顧確診孩子有什麼方式可依循？

A：兒科醫師歐淑娟列舉「新冠病童居家照護原則」供家長參考

1.每4小時定時量體溫，注意心跳、呼吸速度
2.無發燒時，喝水量足、營養均衡、按時服藥
3.發燒時，適時適量退燒藥，少量多次補水份
（有預期外的症狀，也需要就醫）

藥物部分，兒童過敏氣喘免疫風濕科醫師陳治宇則列出可居家準備的4種：

退燒藥

．安佳熱（Anti-phen tablet）：退燒，效果溫和
．依普芬（Ibuprofen）：退燒，效果較強
．退燒塞劑：效果較強

咳嗽藥水

．息咳寧（Secorine Syrup）：止咳、止鼻涕複方藥
．息咳液（Sortuss cough Liquid）：止咳
．鎮咳袪液（Cough Mixture Solution）：止咳
．米瑞液（Mirate Liquid）：止咳
．停咳喜液（Sutussi Liquid）：止咳

鼻涕藥水

．希普利敏液（Cypromin）：止鼻涕
．鼻福（Peace Syrup）：止鼻涕、鼻塞複方藥
．抗敏液（Ornadin Solution）：止鼻涕

止吐、止瀉

．胃利空懸液劑（Wempty Suspension）：止吐
．高克痢懸乳液（Pecolin Suspension）：止瀉
．洩必寧（Racecadotril）：止瀉
．舒腹達止瀉劑（Smecta Powder for Oral Suspension）：止瀉

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