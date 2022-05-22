　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

猴痘蔓延全球13國！　美國砸35億下訂數百萬劑疫苗

▲▼猴痘（monkeypox）。（圖／路透）

▲ 美國今年首起猴痘個案發生在麻薩諸塞州。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

猴痘疫情擴散全球13國，累計已有92起病例。美國18日爆出今年首例，紐約市也出現疑似個案，引發民眾憂慮，而美國政府近來也下訂一筆1.19億美元（約35.3億元）的Jynneos疫苗訂單，即目前唯一可預防猴痘的疫苗，數量約數百萬劑。

根據美媒《新聞周刊》，丹麥生物技術公司Bavarian Nordic於18日透露，美國政府已向其訂購數百萬劑Jynneos疫苗，金額達1.19億美元。這種疫苗對預防猴痘及天花皆有效，該公司會將先前根據與美國政府的契約生產的疫苗原液進行凍晶乾燥，以延長保存期限。

Bavarian Nordic自2003年開始與美國政府合作，而Jynneos疫苗2019年獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准，用於預防天花及猴痘。

該公司聲明提到，美國政府與其訂單總額為2.99億美元（約新台幣88.9億元），總共將提供1300萬劑凍乾Jynneos疫苗，第一批預計明年交付，其餘則在2024及2025年交付。

不過，美國衛生及公共服務部（HHS）一名發言人向Axios表示，美國生物醫學先進研究與開發局（BARDA）近日的Jynneos疫苗訂單並非受到最近爆發的猴痘疫情影響，「BARDA最近購買天花疫苗，屬於標準及持續性準備工作的一部份，與具體事件無關。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
68警聚餐「8人喝高粱殺菌」沒染疫？警方說話了
李政宰鬆口《魷魚2》細節！1角色沒死將回歸
白宮國安顧問：台灣不會列入「印太經濟架構」名單
正妹網紅露臉認「胃癌末期」　封城無法治療：等不到了
北市批：蔡英文「暗崁」重要防疫資訊　拋下數百萬人民
疫情期間只跟蔡英文通過1次電話　侯友宜：總統太忙了
快訊／本土生確診總數首破13萬！全台2556所園校停課
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮國安顧問：台灣不會列入「印太經濟架構」名單

拜登訪韓行程總盤點！美韓同盟關係迎向轉捩點　半導體成重要媒介

姨丈摸上床！趁妻小熟睡性侵15歲少女　她下體撕裂害怕叫不出聲

猴痘蔓延全球13國！　美國砸35億下訂數百萬劑疫苗

俄國防部副部長侄子戰死烏克蘭！　遺體將運回俄羅斯

嫩妹嗨玩cosplay！以為拍照不露就好　醒來崩潰：下面有男人的東西

研究：未接種疫苗染Omicron像打1劑疫苗　恐無法對其他毒株免疫

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

美到被酸「整個人都是特效」正妹霸氣拍片驗真身　頭皮一掀更驚人

拜登抵日！第一站行程曝光　明先後拜會德仁天皇、日相岸田文雄

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

白宮國安顧問：台灣不會列入「印太經濟架構」名單

拜登訪韓行程總盤點！美韓同盟關係迎向轉捩點　半導體成重要媒介

姨丈摸上床！趁妻小熟睡性侵15歲少女　她下體撕裂害怕叫不出聲

猴痘蔓延全球13國！　美國砸35億下訂數百萬劑疫苗

俄國防部副部長侄子戰死烏克蘭！　遺體將運回俄羅斯

嫩妹嗨玩cosplay！以為拍照不露就好　醒來崩潰：下面有男人的東西

研究：未接種疫苗染Omicron像打1劑疫苗　恐無法對其他毒株免疫

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

美到被酸「整個人都是特效」正妹霸氣拍片驗真身　頭皮一掀更驚人

拜登抵日！第一站行程曝光　明先後拜會德仁天皇、日相岸田文雄

劉德華親回應「名車廣告抄襲風波」　遭網紅控台詞一樣：深感遺憾

台南永康騎士遭野狗衝撞摔斷腿　許崇洲請市府積極解決

王勝偉開轟！陳仕朋不問天了　悍將讓桃猿首吞3連敗

資源回收站前被放2門大砲　專家鑑定驚是「康熙八年製」！

養400隻蜘蛛讚「牠們像神奇寶貝」嚇壞友　她：從壓力中得到釋放

68警聚餐「8人喝高粱殺死口腔細菌」沒染疫？斗六警斥：蒐證移送

趙璟榮狂飆新高153火球　讀《被討厭的勇氣》有感

白宮國安顧問：台灣不會列入「印太經濟架構」名單

女生必收！「超補鐵12大食材」一圖看　營養師嘆：別再狂吃櫻桃

王勝偉相隔638天開轟　差點直擊車幫球迷謀福利

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

國際熱門新聞

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

猴痘狂傳13國　西班牙病例多去過小島群聚趴

俄媒自曝陣地　「全球最大自走迫砲車」遭炸爛影片曝

撿到凹陷頭骨　一查竟是8000年前的他

WHO警告「全球猴痘病例」繼續爆

新冠不斷變種「傳染力恐超過麻疹」！

女coser拍照　醒來下面有男人的東西

金正恩鏡頭罕見噴淚！真情流露呆望遺照

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

巨乳妹IG被封　自曝和Meta員工做愛奪回帳號

見熊嗨翻自拍！3遊客慘被抓去關

人妻和表弟外遇　被公婆鐵棍燙私處

新冠存活時間曝　家人確診3清潔重點要做好

14歲少女看病遭「強拉進產房」洩慾

更多熱門

相關新聞

沒打疫苗染Omicron　恐無法對其他毒株免疫

沒打疫苗染Omicron　恐無法對其他毒株免疫

國外一份新研究發現，未接種新冠疫苗者若是感染Omicron變異株，幾乎無法產生對其他變異株的長期免疫力，大概相當於只打一劑疫苗，但反過來，若是先打疫苗才感染Omicron，能對其他變異株產生更廣泛的中和抗體反應。

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」

拜登抵日　第一站行程曝光！

拜登抵日　第一站行程曝光！

拜登見南韓最美第一夫人！握手狂讚：好漂亮

拜登見南韓最美第一夫人！握手狂讚：好漂亮

樂透號碼選家人年齡　爽中1200萬

樂透號碼選家人年齡　爽中1200萬

關鍵字：

猴痘猴痘疫情北美要聞Jynneos疫苗

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸持刀擄走她

不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面