嫩妹嗨玩cosplay！以為拍照不露就好　醒來崩潰：下面有男人的東西

▲馬來西亞一名19歲女coser答應拍攝邀約，竟遭對方下藥性侵。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）



記者吳美依 ／綜合報導

馬來西亞一名19歲少女熱愛角色扮演（cosplay），在動漫展上認識一名男攝影師後，答應對方邀約，前往旅館拍攝美照。她原本心想，只要不太暴露就沒關係，未料喝下對方準備的飲料後，竟然沉沉睡去，醒來時全身赤裸，「床單上有水印，我下面有男人的東西」，這才驚覺遭到下藥性侵。

《中國報》等外媒報導，少女在百樂泰廣場（Paradigm Mall）的動漫展認識男子，此人戴眼鏡、長相斯文、身高很高又會拍照。2人相約展期最後一天拍照，但對方到場後，卻表示戶外太多人，而且光線很難掌握，因此想要到房間裡拍攝。

▲少女看過作品集後，選擇相信攝影師的專業，未料竟遭狼爪。（示意圖／免費圖庫pixabay）



少女不疑有他，但在房間拍攝到一半，卻被詢問要不要試著擺出性感姿勢，「因為我看網路上的女生也是那樣拍…只是心想不要太露的就沒關係了。不過到了最後，我有拍到很超出底線…只是拿布蓋著重要部位。」

少女回憶，男子當時沒有任何動搖，也未起生理反應，全程都很專心拍攝，現在回想起來，才發現「喝完他買的飲料就出事了。」她當時不斷傻笑，心跳加速，喉嚨還有燒灼感，有點像是喝醉，之後漸漸不省人事。

少女在床上醒來時，天色已經暗了，身上什麼也沒穿，「男的不在了，也沒有他的聯絡方式。」她原以為遇上真愛，未料竟遭性侵，卻因為擔心照片外洩而不敢報警，只好匿名在社群媒體上揭露遭遇，但此案如今已經引發關注。

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