拜登訪韓行程總盤點！美韓同盟關係迎向轉捩點　半導體成重要媒介

▲拜登、尹錫悅21日在首爾龍山總統辦公室發表聯合記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登展開東北亞出訪行程，20日下午抵達南韓後，第一站首先參訪三星電子位於京畿道平澤的半導體工廠，會晤南韓總統尹錫悅、三星電子副會長李在鎔。此次訪韓行程在美韓同盟關係上格外具有意義，將傳統的軍事同盟關係，昇華至經濟安保、半導體與電池等尖端技術、核能發電等多項跨領域同盟。

今（22）日下午，拜登造訪位於烏山空軍基地的地下防空堡壘「航空宇宙作戰本部」（KOAC），巡視美韓聯合軍事防禦體系後，便搭乘空軍一號離開南韓、抵達日本。

＊拜登首站拜訪三星

三星電子所生產的半導體與晶圓象徵著南韓、美國在尖端技術上的結盟，也代表美韓關係從軍事同盟昇華至經濟安保同盟。拜登、尹錫悅視察三星電子平澤廠區的第1、3條生產線，並雙雙在晶圓片上簽名。

李在鎔在演說中以英語表示，「半導體為引領現代世界的引擎、是成長與機會的動力」；尹錫悅則表示，若無自由民主主義為基礎，尖端技術根本難以實現；拜登則表示，美韓同盟是維護地區與全世界和平穩定繁榮的核心軸。

拜登於20日晚間8時，在尹錫悅的歡送下，前往其入住的首爾君悅酒店。

▼拜登、尹錫悅視察三星電子平澤半導體廠產線。（圖／達志影像／美聯社）

＊參謁顯忠院

拜登搭乘的座車昨（21）日中午12時50分從君悅酒店出發，於下午1時抵達國立首爾顯忠院，向在戰爭中奉獻犧牲的烈士們參謁致意，隨後便驅車前往首爾市龍山區的總統辦公室，出席美韓元首峰會。

＊韓美元首會談與晚宴

拜登、尹錫悅在這場美韓元首峰會上提到如何應對北韓（朝鮮）日漸增加的核武與軍事威脅，雙方表示要加強聯合軍演、以核制核，同時在聯合聲明中再次提到台灣海峽和平的重要性。

＊現代汽車在美投資

22日上午，拜登在首爾君悅酒店單獨會見現代汽車集團會長鄭義宣，鄭義宣在拜登面前親自宣布對美國的50億美元追加投資計畫，內容涵蓋機器人科技、電池、人工智慧、都會空中交通等領域，另外還包括將在美國喬治亞州投資55億美元設廠生產電動車，預計2025年竣工。

▲拜登視察烏山空軍基地。（圖／路透社）

＊視察烏山空軍基地與航空宇宙作戰本部

拜登22日下午3時37分從美軍烏山空軍基地搭乘空軍一號啟程前往日本前，曾先行造訪基地內的地下堡壘「航空宇宙作戰本部」（KOAC），該處是美韓聯軍共同應付北韓軍事威脅的核心指揮基地。

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