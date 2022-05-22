研究：未接種疫苗染Omicron像打1劑疫苗　恐無法對其他毒株免疫

▲這篇研究刊登於期刊《自然》（Nature）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一份新研究發現，未接種新冠疫苗者若是感染Omicron變異株，幾乎無法產生對其他變異株的長期免疫力，大概相當於只打一劑疫苗，但反過來，若是先打疫苗才感染Omicron，能對其他變異株產生更廣泛的中和抗體反應。

綜合ABC7 News、PTI等外媒報導，這項研究由美國格萊斯頓研究所（Gladstone Institutes）及加州大學舊金山分校（UCSF）的研究人員進行，利用老鼠及感染Omicron病毒的捐贈者血液樣本展開實驗。

研究發現，沒有接種新冠疫苗者所產生的免疫反應非常有限，無法提供廣泛的保護力來對抗其他毒株。研究作者之一、格萊斯頓病毒學與免疫學研究所的奧特（Melanie Ott）透露，對於未接種疫苗的族群來說，「感染Omicron毒株大概就只相當於打了一劑疫苗，雖然有提供部分保護力，但並不是很廣泛」。

不過研究指出，若對於已接種疫苗族群來說，感染Omicron後所產生的免疫反應雖弱，但有助於強化對各個新冠毒株的整體保護力。另名研究作者、格萊斯頓資深研究員杜德納（Jennifer Doudna）表示，這項研究顯示及時接種疫苗的重要性，就算確診過Omicron，但沒打疫苗，仍然容易再次被感染。

科學家們先前認為，若沒有打疫苗，早期病毒株能夠產生數周甚至數月的自然免疫力，但如今Omicron出現後，情況已非如此。

另方面，研究也強調，即便已經感染也要去打疫苗。格萊斯頓研究所副研究員羅安（Nadia Roan）說，「只感染Omicron的人，他們體內的抗體對於防範再次感染Omicron會有很好的保護力，但面對未來可能出現的其他變異株，效力極可能沒有那麼好」。