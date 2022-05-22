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孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州一家醫院日前公開表揚他們的保全，因為他推著一名即將臨盆的孕婦進電梯時，注意到小孩可能等不及媽媽進產房，馬上決定在電梯內為她接生。監視器畫面可見，孕婦被推進電梯時還滿臉痛苦，出電梯時不僅表情輕鬆許多，手上還抱著剛出生的孩子，快速又神奇的過程引起網友熱議，保全靈機應變的能力也被狂讚。

綜合美媒報導，這起事件發生在達拉斯醫療城醫院（Medical City Dallas），保全達維拉（Eli Davila）8日母親節當天值勤時，即將分娩的孕婦佩雷斯（Betzabeth Perez）在醫院門口下車，被丈夫索托（Adolfo Soto）抱上達維拉推來的輪椅，接著被推進醫院。

▲▼ 美國德州一名母親在電梯裡順利生產。（圖／Medical City Dallas）

▲ 達維拉的幫助之下，佩雷斯在電梯內生產。（圖／Medical City Dallas）

影片中只見達維拉推著佩雷斯到電梯前，當時佩雷斯已經開始宮縮，痛得整張臉皺在一起，被推進電梯時更是自己動手脫掉褲子。接著鏡頭一切，被達維拉推出電梯的佩雷斯臉上已經掛著笑容，雙手還抱著剛剛生下的女嬰，一名路過的民眾見狀忍不住多瞄了幾眼。

這段畫面在網路上受到不少關注，達維拉事後則向院方說明，他意識到自己必須在1分鐘內為佩雷斯接生，也沒有受過任何專業培訓，只是照著在電視上看到的方法，然後剛出生的嬰兒開始哭，佩雷斯也平靜下來。

當天出生的女嬰蜜婭（Mia）是佩雷斯的第四胎，母女目前都狀況良好。達維拉有二名成年子女，但在為蜜婭接生後，感覺就像多了第三個孩子。不過他自己也坦承，「這真的很瘋狂。」

醫院執行長戴文尼（Jay DeVenny）則表示，達維拉的反應速度和他幫助病人的決心將他的職責提升至另一個高度，也突顯醫院人員致力於為病患提供優越的護理。

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