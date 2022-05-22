美到被酸「整個人都是特效」正妹霸氣拍片驗真身　頭皮一掀更驚人

記者吳美依 ／綜合報導

外國正妹賀蜜媞兒（Hermeteor）五官清秀、皮膚超好，卻被質疑是電腦合成影像（CGI）特效，根本不是真人。她拍片反擊酸民，也在鏡頭前脫掉假髮，大方分享罹患脫髮症（alopecia）的真實樣貌。

影片中，賀蜜媞兒原本戴著紅棕色假髮，切換至下個鏡頭後，就大方露出光頭。事實上，她已經能夠欣然接受脫髮症、與疾病共存，並且經常在社群媒體上分享治療的心路歷程，甚至在個人介紹自嘲是「仿人形機器人」（humanoid）。

▲賀蜜媞兒（Hermeteor）罹患脫髮症，但膚質非常好。（圖／翻攝TikTok@itshermeteor）



此影片至今累計220萬次點閱，眾人紛紛熱議，為何賀蜜媞兒被認為「長得不真實」，一派認為問題出在眉毛及雙眼，另一派認為，只是因為皮膚太光滑了。也有大批網友狂讚原po非常漂亮，「那是因為妳長得太美了，不像真的。」、「我之前看妳的影片就有疑問了，但我不敢問，怕妳覺得不舒服。妳好漂亮！」

儘管如此，仍有不少人抱持懷疑態度，深信賀蜜媞兒只是電腦特效的產物，「我無法分辨妳是不是真人！」、「不可能是真人！」

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