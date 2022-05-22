惡火狂燒臨死前仍緊抱3歲女！勇父背部嚴重燒傷　愛女遺體完好

▲該場火災導致3死1傷，其中1名死者年僅3歲。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／綜合報導

新加坡一間公寓13日清晨發生大火，火勢迅速蔓延，釀成3死1傷的悲劇。其中2名死者分別為35歲的馬來西亞籍男子與其3歲女兒。消防人員表示，男子被發現時，雖然已經失去意識，但仍緊緊將女兒抱在懷裡。據悉，他的背部有大面積燒傷，然而女兒的遺體卻依舊完整。

根據《新明日報》報導，新加坡勿洛一間公寓13日上午6時35分左右發生火警，消防人員接獲通報後，隨即趕往現場，然而56歲的女性屋主曾愛玲、35歲的馬來西亞男租客陳順強以及他3歲的女兒陳慧恩等3人，經搶救仍不治身亡。陳順強的34歲妻子目前則因傷勢嚴重，被送進加護病房救治。

消防人員衝進火場救人時，陳順強一家三口早已失去意識，醫護人員隨即對其中2人進行心肺復甦術，3人也立刻被送往樟宜綜合醫院救治，但父女兩人不久後宣告不治，母親則仍在搶救中。

據悉，陳順強被發現時，為了保護女兒不被大火燒到，用盡全身力氣緊緊地將其抱在懷裡，導致他本人背部受到劇烈燒燙傷，而女童則是在父親的保護下，遺體沒有被燒傷，可惜兩人最終仍葬身火窟。

由於父女兩人是馬來西亞籍，母親目前仍在醫院治療，因此家屬已經前往新加坡處理後事，並於21日上午8時進行火化儀式，接下來將直接帶著兩人的骨灰返回馬來西亞。

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