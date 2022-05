樂透號碼全選「家人年齡」竟爽中1200萬　他抱回頭獎嗨翻

▲北卡州男子使用家人的年齡簽彩券,竟然抱回頭獎。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者吳美依 /綜合報導

美國北卡州居民喬瑟夫(Joseph Eonta)購買一張Cash 5彩券,並且使用女兒及孫女們的年齡作為選號,沒想到竟然中了頭獎,贏得逾40萬美金(約新台幣1200萬元)獎金。

Joseph Eonta of #Princeton said he became a happy camper after his $1 #Cash5 ticket won a $402,887 jackpot! “It floored me,” Eonta said. His ticket was from Princeton Food Mart on Dr. Donnie H. Jones Boulevard. Congrats, Joseph! #NCLottery https://t.co/0tv8Vlbpsq pic.twitter.com/0SXBuEipxI