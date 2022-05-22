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醫院看病竟遭性侵！14歲少女被「強拉進產房」硬上　逼拍性愛片

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲ 少女到醫院看病卻遭人性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北部拉賈斯坦邦發生一起恐怖事件，一名14歲少女因胃痛就醫，卻在家人短暫離開時遭一名男子強行拉進醫院產房性侵。男子不僅持刀威脅，還將過程全拍下來，揚言要將影片放上網再殺了她。

根據《印度斯坦時報》，這起事件發生於拉賈斯坦邦巴爾梅爾地區（Barmer）一家政府醫院，少女16日因胃痛不適，在一名兄弟的陪同之下前往就醫。但因患者太多，家人便在她等待治療時短暫離開，前往附近市場，沒想到少女便在這時遭人毒手。

少女獨自等待時，一名曾在幾個月前到少女家中修理電器的男子突然出現，將她強行帶到一間空無一人的產房，動手毆打後性侵得逞，過程中更持刀威脅她不要反抗。他還拍下淫照和影片，要求少女不准告訴任何人，否則就要上傳社群網站再殺死她。

少女當天回家後便將向母親哭訴自己遭人性侵，但家屬最初沒有報案，直到19日才聯絡當地警方，向男子提出指控，且懷疑男子自幾個月前就開始跟蹤少女。

巴爾梅爾的古達瑪蘭尼（Gudamalani）警官喬達理（Mularam Choudhary）證實，嫌犯目前仍在潛逃，現已展開搜索，希望盡快將他逮捕到案。

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