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澳洲新總理14歲才知「生父沒有死」　母親郵輪燃愛火未婚生子

▲▼ 澳洲勞工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese，中）。（圖／路透）

▲澳洲勞工黨領袖艾班尼斯（中）與伴侶海頓（Jodie Haydon）及兒子奈森（Nathan Albanese）。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲21日國會大選由在野黨勞工黨勝出，勞工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）將接任總理。其實艾班尼斯出身貧寒家庭，在雪梨郊區工人階級社區的單親家庭中長大，是一名獨生子，且直到14歲時才知生父尚未過世，而他是母親當初未婚登上郵輪結識男方懷孕所生下。

綜合美聯社、半島電視台報導，艾班尼斯1963年出生，在當時社會民風保守的年代，他被母親艾樂利（Maryanne Ellery）告知，義大利籍生父卡洛（Carlo Albanese）在婚後不久因車禍喪命。艾樂利仰賴社會福利金把艾班尼斯拉拔長大，直到他14歲時，她才向艾班尼斯說出真相，那就是生父卡洛其實沒有死，且兩人從未結婚。

▲▼澳洲勞工黨領袖與新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。（圖／路透）

依據艾樂利的說法，她人生第一次出國就在1962年，登上郵輪認識擔任船上服務人員的卡洛，兩人墜入愛河，在長達7個月的遊輪之旅中，一路從亞洲玩到英國、歐洲，最後回到雪梨，但她這時也發現自己懷有4個月身孕。她回到與父母同住的家，直到1963年3月2日，生下艾班尼斯。

在聽聞這一切後，艾班尼斯就萌生想要尋找卡洛的念頭，但考量到母親的感受，直到艾樂利2002年過世後才開始尋找父親。2009年，父子倆在卡洛義大利南部家鄉巴列塔（Barletta）相聚，當時的他已經當上澳洲交通與基礎設施部長，趁著商務會議空檔與爸爸第一次見面。

▲▼ 澳洲勞工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）與前總理吉拉德（Julia Gillard）。（圖／CFP）

▲艾班尼斯與前總理吉拉德（Julia Gillard）。（圖／CFP）

艾班尼斯也說，其實他早在12歲就開始參與政治活動，當時協助發起一場房租罷工示威，阻止母親居住的政府公共住宅被賣給開發商。長大後，他唸大學修經濟學，參與學生政治運動，畢業後踏入政壇，從工黨助理秘書長做起，當上議員、交通與基礎設施部長，並在前總理陸克文在任期間當過副總理，成為勞工黨領袖。

這一次艾班尼斯帶領勞工黨拿下大選勝利，當選澳洲第31任總理，承諾在保守派執政近10年的此刻進行重大變革，從氣候變遷、打擊政治腐敗等方面著手，「我想要團結這個國家，我覺得人民已經受夠分裂，他們想要的是全國團結一心……每個父母都想給下一代更多，我母親夢想給我更好的生活，我希望我的人生旅程能激勵澳洲人伸手摘星逐夢」。

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