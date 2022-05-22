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拜登見南韓最美第一夫人！親切握手燦笑　晚宴狂讚：你老婆好漂亮

▲▼南韓第一夫人金建希向美國總統拜登打招呼致意。（圖／南韓總統辦公室）

▲南韓第一夫人金建希向美國總統拜登打招呼致意。（圖／南韓總統辦公室）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓「最美第一夫人」金建希早在尹錫悅競選總統時，便因出眾的外貌與神祕的氣質充滿話題，即便深陷偽造學經歷、碩士論文涉嫌抄襲、操弄股價獲利等爭議，卻仍挾帶著高人氣。昨（21）日，美國總統拜登參加晚宴前，便與金建希打招呼、簡單對話，晚宴時又向南韓總統尹錫悅稱讚，「你老婆很漂亮」。

根據韓媒《News1》、《東亞日報》，拜登21日下午在進入首爾龍山國立中央博物館出席晚宴前，終於首次在博物館外見到選前便話題爭議不斷的南韓「最美第一夫人」金建希（김건희），當時金建希盤起一頭長髮、身穿白色兩件套裙裝、雙手戴上白色手套，與尹錫悅一同迎接準備進入晚宴會場的拜登。

拜登牽起、握住金建希的手，難掩興奮的神情說道，「您知道尹錫悅總統和我的共通點是什麼嗎？那就是與如此帥氣的女性結婚！」

南韓總統辦公室今（22）日指出，當時拜登向前來打招呼、致意的金建希笑著表示，「在美國有這麼一句話，尹錫悅總統和我都是『married up』的男性」；南韓總統辦公室解釋，通常男性會以謙稱自己的方式，在語言表現上藉此提高配偶的地位，在言語意涵上代表著男性與比自身優秀的女性結婚。

金建希對拜登表示，「期待之後能再見上一面」；拜登則回道，「期盼您來美國能再見面。」

▲▼尹錫悅、金建希夫婦10日出席在首爾新羅酒店舉行的總統就職晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅、金建希夫婦10日出席在首爾新羅酒店舉行的總統就職晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，在美術品展示上具有優秀能力的金建希，在與拜登打過招呼後，便與拜登、尹錫悅一同參觀博物館內敬天寺址十層石塔、皇南大塚北墳出土新羅金冠、清寧四年銘銅鐘等文物。

在參觀過程中，拜登得知金建希在南韓擔任美術作品展示計劃人員、曾於2015年在南韓主導策展從俄羅斯移民美國的猶太裔藝術家馬克•羅斯科（Mark Rothko）的作品。

在參加晚宴時，拜登更不斷向尹錫悅誇讚金建希「很漂亮」（beautiful）。一名關係人士透露，「拜登用晚餐時很常向尹總統提到金建希，還表示『真的很漂亮、而且有知性美，很感謝她專程前來打招呼』。」

據悉，由於美國第一夫人、拜登的妻子吉兒（Jill Biden）並未共同出訪，因此依照嚴格的外交相互原則，南韓第一夫人金建希在此次拜登訪韓的3天2夜中並無公開行程。

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