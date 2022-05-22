現代汽車會長單獨見拜登　宣布追加投資50億美元　計畫設電動車廠

▲美國總統拜登與現代汽車集團會長鄭義宣22日在首爾君悅酒店展開單獨會談。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓現代汽車集團會長鄭義宣今（22）日上午前往首爾君悅酒店，與美國總統拜登舉行單獨會談，他以全程英語演說在拜登面前宣佈對美追加投資企劃，不僅將在美國喬治亞州斥資55億美元興建電動車工廠，更宣布追加投資美國企業50億美元，在機器人科技、都會飛行交通方案、自動駕駛軟體等領域上合作。

根據《韓聯社》，鄭義宣是拜登20至22日訪韓期間，唯一一個與拜登展開單獨會談、在拜登面前發佈對美投資計劃的南韓企業人士，他22日上午在首爾君悅飯店發表對美追加投資計劃，表示將在2025年前在機器人科技、都會飛行交通方案（UAM）、自動駕駛軟體開發、人工智慧等領域投資50億美元（6兆3000億韓元）。

鄭義宣表示，「透過投資計劃，現代汽車集團將成長為，帶給顧客更加便利、美好、安全生活的企業，同時帶給美國顧客具革命創新的產品與服務，未來更將致力於全球碳中立。我們已準備好實現拜登政府所提出2030年前提高綠色汽車（電動車、氫燃料汽車）販售量40至50%的目標。」

鄭義宣同時強調現代汽車集團在美國悠久的合作歷史，「現代汽車集團近40年來在美國創造出10萬個以上的工作機會，成為美國驕傲的企業公民。對於拜登總統訪韓時親自空出時間面談，我真心感到驕傲。在此誠摯邀請拜登政府能持續支持我們在美國發展的事業。」

對於現代汽車將在美國喬治亞州設立電動車生產據點，鄭義宣表示，「這是我們生產電動車的首座設施，現代汽車集團將在喬治亞州設立新工廠，為美國消費者生產高品質的電動車、成為美國汽車市場的先驅。」

據悉，現代汽車集團昨（21）日正式發表在美國喬治亞州設立電動車生產工廠的投資計畫，將在喬治亞州布萊恩郡（Bryan County）斥資55億美元（約6兆3000億韓元），預計明年開工興建、2025年竣工，工廠腹地約1183平方公尺，預估每年生產規模高達30萬輛。

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