快訊／日本茨城5.8地震！關東劇烈搖晃　新幹線停駛

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩竟有罕見落淚的一面！北韓朝鮮人民軍元帥玄哲海（현철해）曾在金正恩初出茅廬時親自教導如何經營國政，日前以87歲的高齡病逝，沒想到金正恩不僅送上花環悼念、還親自主持國葬，在環顧玄哲海的遺骸時，沒戴口罩的他不禁露出哽咽神情，甚至在鏡頭前潸然淚下。