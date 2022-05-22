一把椅子制伏槍手　南加州教會目擊者：勇敢的台灣人

▲台裔醫師鄭達志為制止槍手而中彈身亡。（圖／路透，下同）

中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電

南加州橘郡台灣教會15日發生槍擊案，造成1死5傷，人在現場的長老陳建文表示，「我們牧師只有一把椅子，對方有槍、有汽油彈，但我們站起來抵抗，這就是勇敢的台灣人」。

位於加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）今天舉行記者會，集結台灣人社群與教會神職人員為15日槍擊事件祈禱，呼籲停止仇恨犯罪。駐洛杉磯辦事處副處長林暉程、聯邦眾議員金映玉出席。

大多數為台灣移民組成的爾灣台灣基督長老教會平時租借日內瓦長老教堂舉行活動，15日聚會近40人午餐時，同為台灣移民的槍手周文偉封鎖現場出入口，持槍開火，台裔醫師鄭達志（John Cheng）為制止槍手而中彈身亡。

「第一聲槍響的時候，我還不曉得發生了什麼事情。第二聲、第三聲接連而來時，我覺得好像是槍聲，但又不確定」，陳建文今天向中央社記者講述當時情況。

他說，意識到是槍響時，正好站在唯一沒有被凶手封鎖的出入口附近，與另一名在場的會眾逃了出去，馬上打電話報警，緊張得腦子一片空白，連教會的地址都講不出來。

陳建文的妻子用餐的位子就在鄭達志旁邊。他說妻子親眼看到鄭達志衝向歹徒，雖然不幸中彈身亡，但陳建文說，鄭達志的英勇行為救了所有人，他讓歹徒打光了彈匣裡的子彈。

牧師張宣信趁機拿起一把椅子丟向槍手，在場年齡高達60、70歲的年長者一擁而上，合力制伏凶嫌。陳建文說，當時歹徒被鄭達志的遺體絆倒，眾人壓制他之後， 用電線將他綑綁，在警方到達之後，發現歹徒身上除了槍，還帶了汽油彈。

這起事件造成1死5傷，與在場近40人心理受到衝擊。教會已經尋求心理專業人員協助，為目擊者提供釋放哀傷與憤怒等情緒的治療課程。今天的記者會上，牧師李輔仁帶著眾人祈禱。

李輔仁說：「神啊，我們已經無法用言語講述我們的感受，請幫助我們，不向邪惡力量低頭，用祢無盡的愛讓我們的恐懼與憤怒昇華。鄭醫師的犧牲提醒我們生命的寶貴，從今以後我們都應以此為例生活下去。」

南加州選出的韓裔聯邦眾議員金映玉（Young Kim）今天以支持台灣與亞裔社群的身分出席，她在台上表揚牧師張宣信的機智反應、英勇行為，向槍手丟擲椅子，更感激鄭達志挺身而出，救了所有的人。

金映玉說，台灣人是非常堅毅的民族，無論在台灣或是在美國，他們一次又一次向世界展示他們的堅忍不拔，台裔美國人如此，台灣人也是，總是在艱難時刻與美國及友邦站在一起。

林暉程表示，案發之後，駐洛杉磯辦事處一直與美國警方保持聯繫，提供必要協助，要求警方加強保護台裔美國人社群。

他致詞時用英語說：「台灣是一個包容多元族群與文化背景的國家，我們堅定相信，人與人之間雖然有許多差異，但我們朝向共同的未來邁進。」

日內瓦長老會教堂前的十字路口，人行道上擺滿了數以百計的鮮花與卡片，署名來自全美和世界各地，追思起身抵抗歹徒而喪生的醫師鄭達志。