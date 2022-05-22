獨／文化大學董事會風波再起　頂大派董事管中閔、蘇慧貞辭職

▲台大前副校長陳泰然今年2月才擔任文大新董事長，卻傳出管中閔與蘇慧貞請辭消息。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

文化大學董事會風波不斷，去年11月在台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人加入文大董事會，讓外界耳目一新，今年2月再選出台大前副校長陳泰然擔任董事長，沒想到事隔才3個月，卻傳出管中閔、蘇慧貞請辭的震撼消息，據了解，管、蘇兩人請辭，和陳泰然放縱張鏡湖女兒張海燕為首的「舊家族派」有關，包括計畫花費三億要租下青田郵局部分樓層作為文大商學院新校區，以及法律訴訟案有關；但陳泰然則表示「沒這回事、一切如常」。

文大前董事長張鏡湖辭世後，董事會陷入家族派、校友派角力戰，雙方僵持不下，而在法院裁示陳泰然擔任臨時董事長才化解僵局，陳泰然更邀請管中閔、蘇慧貞、教育部前部長吳清基等人加入董事會，被稱為「頂大派」，讓外界耳目一新，並在今年2月選出陳泰然擔任文大新董事長。

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陳泰然上任後，也提出「率先轉型、積極轉型；敢於攻頂、邁向頂尖；承擔責任、貫徹校訓」三大目標，將率先積極進行學校轉型，不僅要善加運用資源把事情做對做好做得有效率，更要做對的事，決定未來的方向和目標；新董事會將帶領文大掃除霧霾，脫胎換骨，邁向頂尖，並為學生打造優質學習環境，讓他們不虛此生，入寶山滿載而歸。

不過，上任才三個月，現在卻傳出當初力挺陳泰然的管中閔與蘇慧貞，雙雙請辭消息，據了解，原本要對抗改革派（校友派）的家族派系，分裂成以張鏡湖女兒張海燕為首的「舊家族派」，和彭誠浩、白省三、王寶輝等人的「類家族派」。

日前更傳出陳泰然一上任之後，就將張海燕聘為有給職駐校董事，並將與張家父女關係密切的前文大法學院院長許惠峰，聘為董事會法律顧問，而許惠峰在擔任文大推廣教育長期間，因多次非法資遣員工均敗戰收場而具高度爭議性，但傳出陳泰然為穩定家族，對張海燕提議照單全收。

▲台大前副校長陳泰然出線擔任文大新董事長。（圖／文大提供）

具知情人士透露，許惠峰竟透過張海燕向董事會「請款」，要求給付替文大進行的多項法律訴訟費，在場有董事發現並質問，許惠峰替某些個別董事擔任訴訟代理的款項非關校務，但陳泰然在過程中卻始終不表態。

而近期更傳出，張海燕與陳泰然提出要花費3億，租下位於和平東路青田街口的青田郵局若干樓層，當做文大商學院新校區來提高招生率，擔任校長的管中閔對財務規劃很敏感，認為3億多必會排擠其他重要校務發展，詢問代理校長王淑音是否做過詳細評估，王回覆「目前難以預估」，也讓管中閔等嫻熟大學治校的頂大派董事無言。

▲台大校長管中閔傳出請辭文大董事會董事。（圖／記者湯興漢攝）

而導致管中閔辭職的導火線，據了解，則是一項法律爭訟案件，近期一次線上董事會議時，管中閔請陳泰然表達意見，但陳泰然卻持續靜默不語，讓氣氛無比尷尬，瞬間管中閔就關掉鏡頭和麥克風離線，不多久便與蘇慧貞先後將辭職信寄至文大董事會，更傳出陳泰然收到多日卻不聲張。

對此，《ETtoday新聞雲》詢問陳泰然，是否接到管中閔與蘇慧貞辭職信，陳泰然回說，「嗯，沒這回事」，記者追問，外傳管蘇二人已寄出請辭信，是否沒收到，陳重申「沒這回事、一切如常」，至於傳出管請辭，是因為一些法律事件與請款問題，陳再回：「不會啦、不是這樣，不要隨便聽聽，沒事啦」，隨後重申「一切都好、一切都好」。

《ETtoday新聞雲》尚未取得管中閔與蘇慧貞回應；台大則表示，文大董事會相關事宜，請詢問文大董事會。

